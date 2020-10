Herbstfest in den Höfen von Launewitz

Der Verein Land-Kultur Launewitz und viele Einwohner laden am 11. Oktober zu einem Herbstfest in die Höfe von Launewitz ein.

Am Sonntag öffnen zahlreiche Launewitzer ihre Höfe zum Herbstfest. „Der Sonntag wird der Startschuss für das Projekt Kulturherbst werden, das in den kommenden Jahren in unserer Region wachsen soll“, sagt Paul Enke, Vorsitzender des Vereins Land-Kultur Launewitz, der sich erst in diesem Sommer gegründet hat. Der Verein wolle Kulturschaffende und Kulturbegeisterte im ländlichen Raum miteinander vernetzen, sagt Enke „Und das nicht einfach zum Selbstzweck, sondern so, dass auch alle etwas davon haben. Wir möchten Bewegung ins Land bringen und Kulturangebote schaffen, bei denen für jeden etwas dabei ist. Kultur kann man essen, kann man riechen, anfassen, fühlen und hören. Wir wollen Kultur für alle.“