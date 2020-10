Den für nächsten Sonntag geplanten Herbstmarkt am und im Klubhaus Crossen haben die Organisatoren kurzfristig abgesagt. „Uns tut das sehr leid, aber die Hygieneauflagen wegen der Corona-Pandemie sind für uns kaum zu bewältigen“, sagt die Klubhausleiterin Carla Meißgeier./228803581

Wegen des Konzeptes für die noch junge Veranstaltung in Crossen mit Angeboten im Klubhaus und auf dem Terrain davor, bräuchte es viele zusätzliche Helfer, um die strengen Auflagen umsetzen zu können. Marktstände draußen, Toiletten drinnen, Einlasskontrollen, Kontaktlisten bei ständigem Raus und Rein seien einfach nicht zu bewältigen, so die Klubhauschefin. Entsprechend sei jetzt kurzfristig auch allen, die sich mit ihren Angeboten am Herbstmarkt beteiligen wollten, mit größtem Bedauern abgesagt worden. „Wir hoffen nun auf den Herbstmarkt 2021“, sagt Carla Meißgeier.