Hermsdorf auf dem vorletzten Platz bei der Ortsmeisterschaft

2019 wurde der Skatepark in Hermsdorf eröffnet. Mit dem Preisgeld soll der Park überarbeitet werden.

Hermsdorf. Der Bürgermeister bleibt optimistisch. Dennoch fehlen viele Stimmen bis zum Sieg

Hermsdorf hat es ins Halbfinale geschafft. Bei der diesjährigen Ortsmeisterschaft besteht für die Stadt also noch eine Chance auf den Hauptgewinn. Insgesamt gibt es 12.000 Euro zu gewinnen, die je nach Platzierung gestaffelt sind. Hermsdorf hofft auf den ersten Platz und somit auf die größte Gewinnsumme von 5.000 Euro. Bis zum Finale sind es jedoch noch ein paar Tage. Fünf Orte, die bis zum 06. August meisten Stimmen erhalten haben, können an den Finaltagen der Ortsmeisterschaft 2023 teilnehmen.

Kurz vor dem Wochenende liegt Hermsdorf allerdings abgeschlagen auf dem vorletzten Platz. Mit knapp 200 Stimmen kann es die Stadt nicht mit dem derzeitigen Rangersten Molbitz aufnehmen. Der kleine Ortsteil in Neustadt an der Orla hat mit über 750 Stimmen einen enormen Vorsprung. Ob Hermsdorf das aufholen kann, ist fraglich.

Social Media Werbung soll es retten

Der Hermsdorfer Bürgermeister Benny Hofmann bleibt gelassen. Er sieht noch Chancen. Schließlich habe die Abstimmung gerade erst begonnen. „Es muss sich noch bei mehr Menschen herumsprechen. Die Abstimmung müssen wir noch ein bisschen besser kommunizieren. Bei der Antenne-Thüringen-Party hat es auch fast geklappt“, sagt der Bürgermeister.

Man bespiele alle Kanäle auf Social Media um noch mehr Menschen zum Abstimmen zu bewegen. Selbst auf seinen privaten Social Media Kanälen ruft Benny Hofmann auf für Hermsdorf abzustimmen. Wichtig seien die ortsansässigen Firmen und auch die Vereine in Hermsdorf, die sich ebenfalls um Werbung für das Voting bemühen. „Es ist noch alles drin“, sagt der Bürgermeister optimistisch. Das Preisgeld soll zugunsten der Kinder und Jugendlichen verwendet werden. Damit soll der Skaterpark am Stadthaus aufgewertet werden und für die Wiedereröffnung des Jugendhauses in Hermsdorf würde der ein oder andere Euro ebenso noch gebraucht werden.