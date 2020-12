Hermsdorf: Autobahnmeisterei bekommt neuen Dienstherren

Mit den Autobahnen 4 und 9 überschneiden sich im Saale-Holzland-Kreis zwei der wichtigsten Verkehrsadern Deutschlands am Hermsdorfer Kreuz. Zuständig für den Betrieb der A 4 zwischen Jena und der Landesgrenze von Sachsen sowie der A 9 zwischen Sachsen-Anhalt und der Anschlussstelle Lederhose ist die Autobahnmeisterei in Hermsdorf. Mit dem finalen Übergang der Autobahn-Verantwortung von den Ländern auf die bundeseigene Autobahn GmbH am 1. Januar 2021 hat auch die hiesige Autobahnmeisterei einen neuen Dienstherren.

Wie eine Sprecherin des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft am Dienstag bestätigte, sei in den vergangenen Monaten eine deutliche Mehrheit der für die Thüringer Autobahnen zuständigen Mitarbeiter zur neuen Autobahn GmbH gewechselt. Das betreffe nicht nur Personal aus der Verwaltung, sondern auch die Mitarbeiter in den Autobahnmeistereien. Demnach seien im Bereich der Thüringer Autobahnmeistereien 98 Prozent der Mitarbeiter zur Autobahn GmbH gewechselt. Aus der Verwaltung - konkret der Abteilung 5 "Autobahnen" des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr - seien 95 Prozent des Personals in die neue Gesellschaft übergegangen.

Insgesamt betreffe das circa 235 Mitarbeiter. Dabei habe laut der Ministeriumssprecherin freie Wahl bestanden und keine Wechselpflicht, wobei der Bund demnach gern alle Mitarbeiter übernommen hätte, um sich deren Expertise zu erhalten.

Schlusspunkt der Reform

Bereits Mitte Dezember vermeldete das Thüringer Infrastrukturministerium den erfolgreichen Abschluss der Vertragsverhandlungen des Freistaats mit dem Bund und der Autobahn GmbH zur Reform der Autobahnverwaltung. Die entsprechenden Kooperationsverträge bildeten den Schlusspunkt einer der größten Verwaltungsreformen seit der Wiedervereinigung. Ab dem 1. Januar 2021 ist allein der Bund für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, anteilige Finanzierung und Verwaltung der Autobahnen zuständig. Sitz der für Mitteldeutschland zuständigen Niederlassung Ost der Autobahn GmbH ist Halle, in Erfurt gibt es eine Außenstelle.

Nun muss eine Verwaltungsreform nicht unbedingt für große Veränderungen auf den Straßen sorgen. Für die praktische Arbeit sind Autobahnmeistereien wie jene in Hermsdorf, oder auch Gesellschaften wie die Via Gateway Thüringen im Rahmen von Öffentlich-Privaten-Partnerschafts-Projekten zuständig. Zu den Aufgaben der Straßenmeistereien gehören etwa das Beseitigen von Schäden an der Fahrbahn, an Entwässerungseinrichtungen und an Bauwerken, die Grünpflege, die Wartung und Instandhaltung der Straßenausstattung wie zum Beispiel Verkehrszeichen, Rastplätze oder Beleuchtungsanlagen, die Reinigung der Infrastruktur sowie natürlich der Winterdienst.

Bewährte Betreuung des Autobahnabschnitts

In Hermsdorf kann der verantwortliche Autobahnmeister Torsten Fischer am Dienstag unter Verweis auf die Zuständigkeit des Landesamtes für Bau und Verkehr keine Auskünfte zu möglichen Auswirkungen der Veränderungen auf die Arbeit der Autobahnmeisterei geben. Er fügt aber mit Blick auf die Zeit nach dem 1. Januar an: "Wir werden den Abschnitt weiter in bewährter Weise betreuen."