Hermsdorf: Die Region im Fokus

Hermsdorf. Warum Max Bauer einen Dokumentarfilm über den Bau einer Brücke gedreht hat und was er in Zukunft plant

„Im Frühjahr 2022 habe ich die Produktion der Brückenteile in der Zimmerei begleitet“, sagt Max Bauer aus Hermsdorf. In Leipzig studiert er Film, zudem ist der 21-Jährige nebenberuflich in der Werbefilmbranche tätig. Nun hat er den Bau der neuen Brücke über den Raudenbach ehrenamtlich mit seiner Kamera begleitet.

Stadt soll fertigen Film bekommen

Über den Kontakt mit der Hermsdorferin Helga Hertel – einer Freundin der Familie –, die den Brückenbau finanziell mit unterstützt hat, habe er Infomaterial erhalten, berichtet Max Bauer. „Im April 2023 war ich dann bei der ersten Aufbauphase der Brücke mit dabei“, sagt er. Auch die hin und wieder provisorischen Brücken, die einst den Raudenbach querten, habe er mit seiner Kamera eingefangen. Der fertige Film soll eine kleine Reportage von circa 15 Minuten werden, lässt er wissen. Die reine Filmzeit, die er in die Begleitung des Brückenbaus investiert habe, belaufe sich auf etwa zehn Stunden. Weitere vier bis fünf Stunden Arbeit kämen nun schätzungsweise für den Schnitt des gefilmten Materials hinzu. Noch sei das Projekt also nicht vollständig beendet.

Den fertigen Film will der 21-jährige Student aus Hermsdorf auf jeden Fall Helga Hertel zur Verfügung stellen, die sich sehr für den Bau der Brücke eingesetzt und über die Historie recherchiert habe, sagt er. Auch die Stadt Hermsdorf soll den Film über den Bau der Brücke über den Raudenbach erhalten. Neben dem Film über den Brückenbau arbeite er an einem weiteren hiesigen Filmprojekt. Auch das Hermsdorfer Maibaumsetzen setze er demnach filmisch in Szene. Generell sei er offen dafür, Filme für lokale Vereine ehrenamtlich zu drehen. „Es liegt mir am Herzen, etwas für die Stadt, die Region und die Vereine zu machen“, sagt der Hermsdorfer. Gerade Vereine hätten oft nicht genügend Budget, um filmische Projekte umzusetzen.

Dreharbeiten in Zimmerei waren herausfordernd

Besonders herausfordernd seien die Dreharbeiten in der Zimmerei gewesen, sagt Bauer. Durch Maschinen und ähnliche Gerätschaften habe man demnach nicht so gut agieren können und sei nicht nah genug an Szenen herangekommen.

Wie kommt man dazu, Film zu studieren? Als er sein Fachabitur absolvierte, habe er ein Praktikum in einer Filmproduktionsfirma gemacht, was ihn begeistert habe und ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen sei, so Max Bauer. Bis nächstes Jahr im Oktober möchte er sein Studium erfolgreich abgeschlossen haben und dann weiterhin in der Werbefilmbranche arbeiten. Langfristig gesehen, könne er sich jedoch auch vorstellen, die Kamera in andere Hände zu geben und nur noch im Bereich Schnitt und Regie zu arbeiten, meint Max Bauer. Im Rahmen seines Studiums habe er bereits zwei Kurzfilme und einen Imagefilm produziert. Als lokale Projekte begleitete er ehrenamtlich das Maibaumsetzen und den Brückenbau. Sollten weitere Vereine der Region Interesse an einem Film haben, könnten diese sich zudem gern bei ihm melden, sagt der Hermsdorfer.

Die Brücke über den Raudenbach am „Kärnerweg“, der Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz verbindet, wurde jüngst feierlich eröffnet. Wo der Film über den Bau künftig zu sehen sein wird, sei derzeit noch offen, so der Nachwuchs-Filmemacher aus Hermsdorf.

Interessierte Vereine können sich bei Max Bauer unter 017641094596 melden.

https://www.otz.de/regionen/eisenberg/hermsdorf-neue-bruecke-ueber-raudenbach-eingeweiht-id239012177.html