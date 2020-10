Hermsdorf feiert Einheitsfest mit viel Musik

In Hermsdorf scheint man zu wissen, wie ein historisches Datum wie der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit gefeiert wird: gemeinsam und laut singend. Nicht einmal der zwischenzeitlich einsetzende Regen konnte die Menschen am Samstagabend davon abbringen, auf dem Rathausplatz zusammenzukommen und mit Kerzen in der Hand der Wiedervereinigung zu gedenken.

Das vorbereitete Programm trug sicher seinen Teil zur Anziehungskraft bei, denn erstmals spielte das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf gemeinsam mit den Posaunenchören aus Bad Klosterlausnitz, Hermsdorf und Stadtroda auf. Das Ganze fand im Rahmen der bundesweiten Aktion „Deutschland singt“ statt. Der Regen machte dabei zwar so manch aufgestelltem Schwedenfeuer den Garaus, nicht aber der Sanges- und Spielfreude der Anwesenden.

Musik, Gedenken, Feuerwerk

Die Menschen hielten beim Mitsingen Kerzen in der Hand. Foto: Martin Schöne

Zum Teil in Regenponchos gehüllt oder in den Pausen von Schirmen geschützt, spielte das Orchester unter Leitung von Kreiskantor Every Zabel Titel wie „Die Gedanken sind frei“, „Amazing Grace“, „Über sieben Brücken musst du gehen“, „Der Mond ist aufgegangen“ und zum Abschluss die Europahymne. Auch hier brachten sich die Besucher vielstimmig mit ein und setzten zu Friedrich Schillers Text „Freude schöner Götterfunken an.“

Vielleicht etwas vorfristig brach dann gleich zu Beginn des finalen Stückes ein eindrucksvolles Höhenfeuerwerk los, das den Abend als Höhepunkt krönen sollte. Staunend verfolgten die Gäste das Schauspiel am Himmel. Das Publikum ließ sich mit zunehmender Intensität der Kanonaden und Funkenregen mehr und mehr mitreißen und dankte am Ende nicht nur den Feuerwerkern sondern auch den Musikern und Rednern mit Applaus.

Die Festredner hatten zuvor in verschiedenen Beiträgen an die friedliche Revolution vor 30 Jahren erinnert und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der heutigen Zeit beschworen. Wolfgang Fiedler etwa berichtete als Zeitzeuge und damaliges Mitglied der Volkskammer der DDR von seinen Erlebnissen in den Monaten bis zur Wiedervereinigung, bevor der Abend erneut der Musik und dem Zusammensein gehörte.