Hermsdorf: Hilfe für Kinder zur Vorbereitung auf die Schule

Hermsdorf. Schulsozialarbeiter unterstützen Schüler und Eltern beim Start ins neue Schuljahr im Jugendhaus Hermsdorf

In den nächsten drei Wochen gibt es verschiedene Angebote im Jugendhaus Hermsdorf. Am Dienstag, 22. August, können sich Eltern und Schüler von 13.30 bis 16.30 Uhr helfen lassen beim Einbinden von Büchern und Heften, Hefter beschriften oder beim Anlegen von Hausaufgabenheften. Eine kleine Grundausstattung an Folien, Blättern und anderem ist vorhanden. Das Angebot ist für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse. Unterstützung kommt von den Schulsozialarbeitern des Holzlandgymnasiums Jenny Kosik, und der Regelschule Hermsdorf Jan Köber sowie von Sandra Kramer von der mobilen Jugendarbeit des Vereins Blitz aus Stadtroda.

Am Dienstag, 29. August, und am 5. September, 13.30 bis 16.30 Uhr, werden Palettenmöbel gebaut.