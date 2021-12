Hermsdorf: Holzlandknirpse bleiben in Bewegung

Kindergarten Holzlandknirpse in Hermsdorf ist als "Bewegungsfreundlicher Kindergarten" ausgezeichnet worden. Das Foto zeigt eine gemeinsame Erwärmung der Vorschulkinder mit Bernd Bock vom Kreissportbund Saale-Holzland zum Sporttag mit Bummi und dem Muskelkater im Rahmen der ersten Kindergartentour in diesem Sommer.

Hermsdorf. Kindertagesstätte in Hermsdorf als „Bewegungsfreundlicher Kindergarten“ ausgezeichnet

Der Landessportbund Thüringen und seine Sportjugend haben in diesem Jahr gemeinsam mit der Unfallkasse Thüringen sechs Kindertagesstätten im Freistaat als „Bewegungsfreundlichen Kindergärten“ ausgezeichnet. Eines dieser Qualitätssiegel ging an den Integrativen Kindergarten „Holzlandknirpse“ in Hermsdorf, weil dieser sich in besonderem Maße um die Umsetzung eines gesundheits- und bewegungsförderlichen Konzeptes bemühe, heißt es in einer Mitteilung des Kreissportbunds Saale-Holzland. Dazu gehört die Kooperation mit einem regionalen Sportverein sowie die Umsetzung regelmäßiger Sport- und Bewegungsangebote.

Sport als Teil des Bildungsplans

Mindestens ein Erzieher oder eine Erzieherin müssen demnach als Übungsleiter ausgebildet sein. Ein Bewegungskonzept ist ebenso notwendig wie die Umsetzung des Thüringer Bildungsplans im Bereich der physischen Entwicklung und Motorik. Als Belohnung gibt es 200 Euro für jeden Kindergarten, auch die kooperierenden Sportvereine bekommen vom Landessportbund 200 Euro als Vereinsförderung ausgezahlt. Zusätzlich zur Plakette erhalten die Einrichtungen T-Shirts und Spielekisten.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine für Mitte November geplante Ehrungsveranstaltung im Kindergarten hatte ausfallen müssen. Sie soll nun im Frühjahr 2022 gemeinsam mit allen Kindern, Erzieherinnen und Erziehern, Vertretern des SV Hermsdorf sowie des Kreissportbundes, der den Bewerbungsprozess begleitet hat, nachgeholt und sportlich umrahmt werden. Der genaue Termin stehe aber noch nicht fest, heißt es abschließend.