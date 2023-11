Hermsdorf sammelt Strickwerke

Hermsdorf. Holzlandgemeinde unterstützt MDR-Aktion. Wie man bei der Aktion mitmachen kann.

Auch in diesem Jahr gibt es eine MDR-Strickaktion, die die Stadt Hermsdorf tatkräftig unterstützen möchte. Noch bis Freitag, 1. Dezember, können Strickwerke im Hermsdorfer Rathaus abgegeben werden, gesammelt sollen diese dann nach Leipzig versandt werden. Was steckt dahinter?

Unter dem Motto „Wärmen Sie Mitteldeutschland“ können Interessierte zum 20. Mal mit „MDR um 4“ bedürftigen Menschen in Mitteldeutschland das Weihnachtsfest verschönern. „Das Prinzip ist einfach: Sie stricken und häkeln und Reporterin Judith Heinze fährt mit dem Strickmobil durch das Sendegebiet und verteilt die eingesendeten Sachen an Menschen, die sie dringend brauchen“, heißt es dazu auf der Seite des Mitteldeutschen Rundfunks. Im Studio von „MDR um 4“ beginnt die Aktion am Montag, 4. Dezember. In jeder Live-Sendung wird dann von Montag bis Freitag je ein „Strickteil des Tages“ ausgewählt. Auch Preise gibt es im zu gewinnen.

In der Adventszeit wird an jedem Werktag eine der Zusendungen mit einem erzgebirgischen Kunsthandwerk ausgezeichnet. Zum Finale am Freitag, 22. Dezember, wird unter allen Einsendungen ein Hauptpreis verlost.