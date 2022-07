Hermsdorf: Stiftungspreis ehrt innovative Gemeinden im Holzland

Hermsdorf. Unter dem Motto „Gemeinschaft fördern – Andere einladen“ wird der Preis der Sparkassenstiftung jährlich vergeben

Bereits seit 15 Jahren wird der Preis der Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland für innovative Gemeindearbeit von Kirchen und Religionsgemeinschaften vergeben. Als Vorstandsvorsitzender der Stiftung hat Michael Rabich nun die Sieger des diesjährigen Stiftungspreises geehrt. In den 15 Jahren haben sich mittlerweile Kirchen-und Religionsgemeinschaften mit insgesamt 167 Projekten unter dem Motto „Gemeinschaft fördern – Andere einladen“ beworben, 56 Preisträgerinnen und Preisträger wurden seither ausgezeichnet. Insgesamt 15 Bewerbungen wurden für den diesjährigen Wettbewerb eingereicht. Bei der Festlegung der Preisträger wurde die Stiftung von einem eigens für das Projekt gegründeten Beirat unterstützt. Zum 15. Jubiläum hat die Sparkassenstiftung zudem in diesem Jahr die Preise gedoppelt, demnach gab es zur feierlichen Verleihung sechs statt der üblichen drei Preisträger, zusätzlich wurde in diesem Jahr ein Sonderpreis für das Projekt „Bibel für Jena“ vergeben. Nachdem die Preisverleihung in der Evangelisch-Lutherischen Salvator-Kirche in Hermsdorf zunächst mit einem schwungvollen Orgelstück von Kreiskantor Every Zabel begann, begrüßte Pfarrer Stephan Elsässer die Gäste zur Preisverleihung und übergab dann das Wort an Michael Rabich. Dieser gab einen kurzen Abriss der vergangen Jahre, nahm dabei aber auch mit auf einen Exkurs zu aktuellen, teils weltpolitischen Themen. Laudatorin Susanne Raab, Schulleiterin am Christlichen Gymnasium Jena und Mitglied des Stiftungsbeirates, verkündete auch in diesem Jahr die glücklichen Preisträgerinnen und Preisträger. „Am 17. Mai war es schwierig zu überlegen, wer der Beste ist“, erklärte sie in ihrer Ansprache. So komme es bei der Auswahl auf zahlreiche Kriterien, wie zum Beispiel Innovation und Nachhaltigkeit oder auf die Außenwirkung sowie die Beteiligung Externer an. Jeweils den ersten Preis mit einem Preisgeld von je 1000 Euro erhielten die Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinden Schöngleina und Hermsdorf mit dem Projekt „Wer klopft an? Maria und Joseph unterwegs, eine Adventskirche und Weihnachtstüten“ sowie die Projektausführung von Dietrich-Bonhoeffer-Sprengel mit dem Thema „Sehen und gesehen werden – Wie Schaufenster zum Gespräch einladen“. Zu dem mehrteiligen Adventsprojekt und der Aktion „Maria und Joseph unterwegs“ erklärten zwei Mädchen, wie sie die Weihnachtsbotschaft für Zuhause in Form von Holzfiguren, erlebten. So habe man Fotos machen können und in eine Art Tagebuch kleben können. Auch der zweite sowie der dritte Preis wurden in diesem Jahr doppelt vergeben und sorgten für stolze und überraschte Preisträgerinnen und Preisträger.