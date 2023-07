Hermsdorf: Vom Blick in ein Bienenhaus

Hermsdorf. Warum eine Hermsdorfer Kindergartengruppe einen Imker besucht und welches Fazit der Imkerverein „Holzland“ nach seiner Ausstellung im Stadthaus zieht

Urige Obstbäume stehen im Gras, ein versteckter Weg führt durch den Garten zum Bienenhaus von Imker Gerhard Hippler, wo sich zehn Mädchen und Jungen der Gruppe „Füchse“ aus dem integrativen Kindergarten Holzlandknirpse der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Hermsdorf versammelt haben und gespannt Gerhard Hippler lauschen, der geduldig sein Bienenwissen teilt. Die Gruppe hat das Quiz, welches im Rahmen der jüngsten Ausstellung des Hermsdorfer Imkervereins „Holzland“ veranstaltet wurde, gewonnen und den ersten Preis abgeräumt: Einen Ausflug zu Gerhard Hippler, der bereits seit 60 Jahren Imker ist und immer wieder Besuch von Schüler- oder Kindergartengruppen erhält, um ihnen jede Menge Wissenswertes über die Arbeit mit Bienen zu erläutern.

Verein zieht positives Fazit

Insgesamt 20 Führungen habe man während der Ausstellung im Hermsdorfer Stadthaus durchgeführt, sagt Dietmar Raths, der Vorsitzende des Vereins. Über 350 Kinder und Erwachsene habe man so mitgenommen, in die Welt der Honigbienen. Zusätzlich seien weitere Besucherinnen und Besucher, zum Beispiel auf dem Weg in die benachbarte Bibliothek, zur Ausstellung in der „Kleinen Galerie“ gekommen. „Wir waren sehr zufrieden mit dem Besuch“, so das Fazit des Vorsitzenden. Neben dem Hauptpreis, den die „Füchse“ nach der Quizauswertung erhielten, wurde laut Dietmar Raths zudem drei Mal ein zweiter Preis verliehen. Für die zweiten Plätze habe es jeweils Honig als Geschenk gegeben. Vom 13. Mai bis zum 8. Juli hatten die Hermsdorfer Imker zum Vereinsjubiläum in die Ausstellung in der Kleinen Galerie im Stadthaus eingeladen. In diesem Jahr kann der Imkerverein auf sein 120-jähriges Bestehen zurückblicken. Danken wolle man besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bibliothek für die gute Unterstützung sowie der Firma Go-Sat von Marcus Herold für die Bereitstellung des Fernsehers.

Einblicke in ein Bienenhaus

„Und hier unten kommt dann der Honig herausgelaufen“, erklärt Gerhard Hippler indes im Bienenhaus und deutet auf eine Honigschleuder. Der Honig müsse noch durch ein Sieb sowie ein Feinsieb, um auch letzte Wachsreste zu beseitigen. Auch einen Futterteller sowie einen Behälter für Zuckerwasser führt er der Kindergruppe und den beiden Erzieherinnen vor. Mit diesem Ersatzfutter würden die Bienen schließlich Honig für sich selbst, für den Winter machen. „Wenn ich abends um sechs füttere, ist das frühs leer“, sagt er und zeigt den Behälter in seinen Händen. Dann geht es ans Zählen. Wie viele Völker er in seinem Bienenhaus wohl beherberge? Gemeinsam werden die farbigen Türen gezählt. 19 Völker seien es, lässt der Imker schließlich wissen. Nach einer kurzen Gesangseinlage für den Imker, zeigt dieser seinen Gästen, wie man Königinnen zeichnet.

Zum Abschluss dürfen sich die zehn Jungen und Mädchen jeweils ihr eigenes kleines Glas mit Lindenblütenhonig abfüllen. „Das habe ich mein Leben lang gemacht und auch gerne gemacht“, sagt Gerhard Hippler am Ende der Führung durch Garten und Bienenhaus. Letzteres, sei übrigens eine Tradition, die langsam verloren gehe. Dabei sieht er viele Vorteile in einem Bienenhaus. Die Bienen seien zum Beispiel geschützter, so benötige ein Bienenvolk 36 Grad in seiner Behausung.