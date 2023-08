Hermsdorf: Vom Schritt in die Selbstständigkeit

Hermsdorf. In Hermsdorf übernimmt Denise Manig die Räumlichkeiten der Physiotherapeutin Barbara Ost

Ein paar Patienten hat sie an ihrem ersten Tag in der eigenen Praxis bereits behandelt. Nachdem die bisherige Physiotherapieinhaberin Barbara Ost in Rente ging, wird die Praxis in der Industriestraße 7 in Hermsdorf, beim „Kaufhaus des Ostens“, nun von der gelernten Physiotherapeutin Denise Manig geführt.

„Zeit für eine Herausforderung“

Nur Kleinigkeiten habe sie geändert. „Es war vorher schon so schön, dass man es so lassen konnte“, sagt die 41-Jährige über die Räumlichkeiten. Zuletzt habe sie über vierzehn Jahre in einer Rehaklinik in Bad Klosterlausnitz gearbeitet, bis sie mit ihrer eigenen Praxis nun den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Irgendwann habe sie gedacht: „Jetzt wird es Zeit für eine Herausforderung“. Man trete nach einiger Zeit auf der Stelle, die Selbstständigkeit biete da mehr Perspektive. Während bisher Patienten in der Regel nach drei Wochen, mit Ablauf der Reha, wechselten, freue sie sich nun darauf sich eine Stammkundschaft aufzubauen und den Prozess der Heilung länger begleiten zu dürfen. Zunächst führt sie die Praxis alleine. „Ich möchte mich erst einmal selbst der Herausforderung stellen“, so Manig. Einige Aufgaben seien noch Neuland für sie. So etwa die Arbeit am PC oder das Erstellen von Abrechnungen. Vieles habe sie sich selbst beigebracht, aber auch Bekannte hätten ihr geholfen. Dabei seien vom ersten Entschluss bis heute gerade einmal sechs Wochen vergangen, so Denise Manig, die über eine Annonce auf die Praxisräumlichkeiten aufmerksam geworden ist. Die Angebote der vorherigen und der heutigen Praxis seien sehr ähnlich. „Wir waren gleich auf einem Nenner“, sagt die 41-Jährige. „Am nächsten Tag habe ich bei der Bank angerufen und über Nacht einen Businessplan geschrieben“, erzählt sie.

Kleine Eröffnungsfeier geplant

80 Quadratmeter misst die Praxis, die über einen großen und kleinen Behandlungsraum sowie einen Gymnastikraum verfügt. Nun hofft die frischgebackene Inhaberin der „Physiotherapie Praxis fit.and.fun“ auf offene und freundliche Patienten, deren Erfolge sie begleiten kann. „Eben die kleinen Sachen, die im Alltag unscheinbar, aber für viele die große Welt sind“, sagt sie.

Am Samstag, 26. August, veranstaltet Denise Manig in ihrer Praxis eine kleine Eröffnungsfeier. Wer Fragen hat oder die Praxis anschauen möchte, ist herzlich eingeladen, zwischen 13 und 16 Uhr vorbeizuschauen.