Hermsdorfer Flyer vereinfachen Realität auf Gut und Böse

Larissa König über Falschbehauptungen, die sich prüfen lassen

Kritisch sein ist gut. Hintergründe und Zusammenhänge erfahren wollen ist gut. Jedoch sollte man sich selbst dabei immer mitbedenken. Selbstkritisch zu sein ist weitaus schwieriger, als andere zu kritisieren. Eine realistische Selbsteinschätzung gelingt nicht jedem. Dabei ist sowas unerlässlich. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Quellen. Der Ärger über die ein oder andere Pandemieregel lässt sich vielleicht ein bisschen nachvollziehen.

Dennoch sind solche Flyer, wie sie in Hermsdorf verteilt wurden, niemals hilfreich. Eine Meinung ist nur so lange gut, so lange sie nachvollziehbar und die Behauptungen, auf denen sie fußt, wahr sind.

Reporterin Larissa König Foto: Larissa König

Oft haben Verschwörungsmythen einen Teil, der an sich korrekt ist, jedoch in einem ganz anderen Kontext steht und oftmals vorsätzlich überbetont oder vernachlässigt wird. Falsche Informationen, wie auf den Flyern in Hermsdorf, beschreiben oft eine einfache Realität mit zwei sich gegenüberstehenden Parteien — quasi wie das Gute und das Böse. Hier sollte man aufmerksam sein und ganz genau hinschauen, ob das, was dort behauptet wird, wirklich sein kann.