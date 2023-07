Hermsdorfer Großwärmepumpen gehen in Betrieb

Hermsdorf. In wenigen Wochen soll es umweltfreundliche Fernwärme für Hermsdorf geben

Zur umweltfreundlichen Fernwärmeerzeugung wurden am Freitag im Kraftwerk Hermsdorf zwei Großwärmepumpen angeliefert. Die beiden jeweils zwölf Tonnen schweren Geräte wurden mit einem Spezialkran auf das Dach des Kraftwerks gehoben und dort auf einem vorbereiteten Trägersystem befestigt. Die Geräte verfügen über eine installierte Leistung von rund 400 kW und wurden von der österreichischen Firma Ochsner gefertigt und geliefert. Nach Abschluss der Installationsarbeiten sollen sie in etwa sechs bis acht Wochen in Betrieb gehen und Wärme liefern. Die Wärmepumpen wandeln, ähnlich wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt, mit Hilfe von Pumpen und Wärmetauschern die Umgebungsluft in Heizwärme um. Wärmepumpen benötigen Strom, sodass sie mit dem vor Ort im Kraftwerk erzeugten Strom angetrieben werden. Gemeinsam mit weiteren Anlagen sollen die Wärmepumpen ein System zur Fernwärmeerzeugung zur sogenannten innovativen Kraft-Wärme-Kopplung (iKWK) bilden. Sie werden mit zwei Blockheizkraftwerken (BHKW) zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme sowie einer Anlage zur Wärmeerzeugung aus Strom „power-to-heat“ gekoppelt.

Mittels einer digitalen Steuerung soll künftig je nach Außentemperatur, Wärmebedarf, Stromangebot und Strompreis die beste Erzeugungsart zum Einsatz kommen. Ziel sei es, Fernwärme für Hermsdorf besonders effizient, umweltschonend und bedarfsgerecht zu erzeugen. Das Unternehmen investiert rund vier Millionen Euro in das Vorhaben. Die Job Jenaer Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft versorgt in der Stadt Hermsdorf und in Teilen von Bad Klosterlausnitz 163 Wohngebäude und Unternehmen mit Fernwärme.