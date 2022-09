Hermsdorfer Kirchenchor plant großes Konzert

Bad Klosterlausnitz. Mit vier Chören probt Kreiskantor Every Zabel für ein großes Chor- und Orchesterkonzert am 8. Oktober in Bad Klosterlausnitz.

Gute Zusammenarbeit kann man wiederholen, und so plant der Ökumenische Kirchenchor in Hermsdorf unter der Leitung von Kreiskantor Every Zabel nun ein weiteres Konzert in Zusammenarbeit mit vielen anderen Chören. Bereits im Mai diesen Jahres hatte es erstmals auch eine Zusammenarbeit mit dem Schulchor der Regelschule Hermsdorf gegeben, die nun in die zweite Auflage geht. Am Samstag, 8. Oktober, findet um 19 Uhr in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz das große Chor- und Orchesterkonzert statt. Unter dem Motto „Eine kleine Nachtmusik” werden Gesangssolisten, der Schulchor der Regelschule Hermsdorf, der Singkreis Bürgel, das Vokalensemble „Klangheimlich“, der Ökumenische Chor Hermsdorf und das Reußische Kammerorchester mit Band gemeinsam musizieren, teilt Kantor Zabel mit. Die beiden Hauptwerke des Abends sind zwei Messen für Chor- und Orchester: eine moderne von Michael Schütz, komponiert im Jahre 2012, die Zweite von dem spätromantischen Komponisten Charles Gounod, komponiert im Jahre 1877. „Die Messen trennen gut 135 Jahre von einander und zeigen die verschiedene Art der Musik der jeweiligen Zeit“, erklärt Kantor Zabel. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und dem italienischen Komponisten Ennio Morricone ergänzen das Programm. Der Kartenvorverkauf beginnt in dieser Woche. Vorverkaufsstellen in Hermsdorf sind in der Bäckerei Nützer, in der Buchhandlung Herold, im Gemeindebüro der St. Salvator Kirche und im Reisebüro im Globus. In Bad Klosterlausnitz gibt es ab dem 21. September Karten im Blumenladen Blumenstil und im Kirchbüro immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt.