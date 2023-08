Hermsdorfer Schulstraße bleibt vorerst Baustelle

Die Bauarbeiten in der Schulstraße in Hermsdorf schreiten voran.

Hermsdorf. Erster Bauabschnitt in Hermsdorf soll im Mai 2024 fertig werden

Rege Bautätigkeit ist derzeit in der Schulstraße von Hermsdorf zu beobachten. Dort geht es um Versorgungsleitungen wie Mischwasserkanal, Trinkwasser und die Verlegung von Stromleitungen. Nach Aussage des Zweckverbandes Holzland (ZWA) handelt es sich um eine Gemeinschaftsbaumaßnahme mit anderen Versorgungsträgern. Zum ersten Bauabschnitt – der voraussichtlich im Mai 2024 beendet sein wird – gehören die Straßendecke inklusive Gehwege und Parkplatz, was in den Zuständigkeitsbereich der Stadt falle.