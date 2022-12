Hermsdorfer Wandergruppe Kontakte ist immer auf den besten Wanderstrecken unterwegs

ermsdorf. Sybille Triemer übergab Staffelstab als Organisatorin an ihre Nachfolgerin

H Die Wandergruppe Kontakte hat nun nach der langen verordneten Pause langsam ihre monatlichen Wanderungen wieder aufgenommen. Mit Mundpropaganda füllte sich der erforderliche Bus zum Ausgangspunkt langsam, so dass die Unkosten wieder etwas gesenkt werden konnten.

Fast wie in alten Zeiten ging die Wanderung am 1. Dezember mit 50 Personen ins Ungewisse. Sybille Triemer hatte mal wieder eine zwar vielen bekannte Strecke heraus gesucht – 11 km zwischen den Plothener Teichen hindurch, entlang des 1000 Teiche Wanderweges. Trotz Nebel und Schneegriesel waren Wildenten, Schwäne und Fischreiher auf den kleinen und großen Seen zu sehen, aber auch wasserleere Teiche, die auf ein vergangenes Abfischen hindeuteten.

Nur einer wagte sich an Karpfen

Nach Einzug in den Gesellschaftsraum des Gasthauses „Zum Plothenteich“ wurden die vorbestellten Speisen serviert und verzehrt. Vorzüglich im Geschmack und freundlich in der Bedienung. Leider wagte sich nur ein Wanderer an den angebotenen Karpfen, Renner war das Rostbrätchen, als Seniorenportion. Wie im Dezember Tradition, gab Sybille einen Rückblick, diesmal einen besonderen über ihre letzten 11 Jahre als Organisatorin. Sie hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, dass sie ihre Verantwortung abgeben werde, da sie kaum noch an Wanderungen teilnehmen konnte und ein neuer Lebensabschnitt bevorsteht, deren Gestaltung etwas anders aussehen soll. Sie erinnerte vor allem an die jährlichen Wanderreisen im August, die sie seit 2012 immer umfänglich alleine organisierte. So waren es Fahrten in die Tschechische Republik, in die Sächsische Schweiz, ins Altmühltal u.a. Orte. Im nächsten Jahr geht es noch einmal ins ehemalige Lausitzer Kohlerevier – nur die Hotelzimmer reichen für die Interessenten nicht aus. Vielleicht wird dieses Angebot weiter geführt. Die monatlichen Wanderungen erstreckten sich auf die nähere Umgebung von Hermsdorf, den Thüringer Wald in seinen ganzen Facetten, den Thüringer Wanderweg von Altenburg bis nach Creuzburg mit immer historischen oder kulturellen Besonderheiten verbunden. Ihr Dank galt auch den vielen Wanderleitern, die seit 2011 immer selbständig die Wanderungen vorbereiten und leiten mussten. Anschließend wurden noch einige Dankesworte, untersetzt mit statistischen Daten, durch ihren Mitstreiter an sie gerichtet, mit viel herzlichem Dank. Überrascht wurde sie dann mit einem Danke-Präsent durch die Wandergruppe, wobei dann die Freudentränen nicht mehr zu halten waren. Durch eifriges Werben bei den letzten Wanderungen konnte eine neue Wanderfreundin aus der Gruppe gefunden werden, die von Sybille umgehend den Staffelstab übernommen hat. Uschi Dawidowski konnte auch gleich den noch nicht ganz vollständigen Wanderplan 2023 überreichen. Sie wird ab sofort auch alleinige Ansprechpartnerin für die Anmeldung zu den einzelnen Wanderungen sein (Tel. 036426 20123). Und ihr steht in 2023 auch gleich ein kleines Jubiläum ins Haus – das 30-jährige Bestehen der Wandergruppe Kontakte. Hilfreich steht ihr aber auch weiterhin zur Seite Gerfried Manke. Vor allem aber ist der Verlass auf die Wanderleiter wichtig. Die nächste Wanderung beginnt dann auch schon am Donnerstag, 5. Januar 2023 rund um Stadtroda.