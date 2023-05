Hermsdorfer Wandergruppe Kontakte lädt diesmal kleine Wanderer ein

Hermsdorf. Kindgerechte Wanderung zu den Plothner Teichen

Die Wandergruppe Kontakte begeht den Kindertag am Donnerstag, 1. Juni, mit einer Tour zu den Plothener Teichen. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Bahnhof/Busplatz in Hermsdorf. Zu Fuß führt Franz Schedel ab Kleina kindgerecht über elf Kilometer gemütlich erst einmal auf geraden Wegen durch den Wald. „Im Dezember ging es dann an abgefischten und abgelassenen Teichen vorbei, dieses Mal können an und in einigen der noch verbliebenen 600 Teiche Wasservögel, Fische und viel Natur beobachtet werden“, heißt es seitens der Wandergruppe. Nach kleineren Rasten wird zur Mittagszeit in Plothen eingekehrt. Gegen 15 Uhr wird der Bus wieder in Hermsdorf sein.

Die Gruppe freut sich auf viele Mit-Wanderer. Eine Wanderung für Neugierige mal zum Hinein-schnuppern.

Anmeldung bitte über Uschi Dawidowski unter Telefon 036426/20123.