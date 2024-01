Herzergreifende Bilder: Eisenberger fotografiert Sternenkinder

Eisenberg Serie über Ehrenamtliche im Saale-Holzland: Fotograf Daniel Klie aus Eisenberg hilft Eltern beim Abschied von ihren Sternenkindern

Daniel Klie zeigt einige Fotos. Mal sieht man winzige Füße neben einer Blume, mal Eltern, die ihr Baby in den Armen halten. Die Bilder des Eisenbergers zeigen Sternenkinder und ihre Eltern, die Abschied nehmen. Denn als Sternenkind werden verstorbene Kinder bezeichnet, die zum Beispiel während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Das älteste Kind, das er bisher im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Fotograf für die „Dein Sternenkind“-Stiftung fotografiert hat, war vier Jahre alt, das jüngste in der 15. Schwangerschaftswoche. „Wenn wir gerufen werden, ist das Alter egal“, sagt Daniel Klie. Ältere Kinder seien jedoch eher die Ausnahme und Ermessenssache des jeweiligen Fotografen. In der Regel befinden sich die Kinder zwischen der 14. Schwangerschaftswoche und dem normalen Geburtstermin.

Ehrenamtlicher Sternenkind-Fotograf aus Eisenberg: „Das Drehbuch schreiben die Eltern“

Meist begegne man den Eltern in ganz unterschiedlichen Trauerphasen. „Ich habe schon ein ganzes Spektrum von Emotionen erlebt“, sagt er. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Fotoshooting schreiben jedoch die Eltern das Drehbuch. „Es ist ihre Abschiedsphase“, weiß Daniel Klie. Die Eltern widmen sich ganz dem Kind - er begleitet.

Seit 2019 ist Klie im Rahmen der „Dein Sternenkind“-Stiftung ehrenamtlich aktiv, mehr als 40 Sternenkinder hat er bereits fotografiert. Wie der hauptberufliche Konditor zur Fotografie und schließlich zur Sternenkind-Fotografie gekommen sei? Zunächst sei die Fotografie für ihn lediglich ein Hobby gewesen, was dann schließlich bis zur nebenberuflichen Tätigkeit gewachsen sei. Als ein Freund ihm ein Bild von einem Sternenkind zeigte, wurde er auf die Stiftung und das Ehrenamt aufmerksam. „2019 habe ich mich beworben und wurde angenommen“, erinnert sich Klie. Er selbst hat einen 18-jährigen Sohn und ist nicht als Sternenkind-Elternteil betroffen, erzählt er.

Ein Sternenkind. Foto: Daniel Klie

Auch an seinen ersten Einsatz erinnert sich der Ehrenamtliche noch. Es sei ein Sternenkind in Jena gewesen, in etwa in der 30. Schwangerschaftswoche. Sowohl bei der Vor- als auch bei der Nachbereitung seien vor allem andere Ehrenamtliche hilfreich. „Nach diesem ersten Einsatz haben drei Fotografen aus ganz Deutschland angerufen“, erinnert er sich. Der Austausch untereinander helfe bei der Verarbeitung und um den Kopf zu entlasten. „Reden hilft“, weiß Klie. Auch in einem internen Forum tausche man sich zum Beispiel aus. So werden etwa Einsatzberichte geschrieben: Man schreibt, was man erlebt hat.

Mehr zum Thema Ehrenamt im Saale-Holzland-Kreis

Da es wichtig ist, schnell vor Ort zu sein, gibt es eine 24-Stunden-Hotline. In einer App werden den ehrenamtlichen Fotografen die Meldungen angezeigt. „Zu 99 Prozent können die Fahrten abgedeckt werden“, sagt Klie. In sehr seltenen Fällen auch nicht. Die Stiftung sei immer auf der Suche nach neuen Fotografen im deutschsprachigen Raum. Als Voraussetzung müsse man zunächst ein Portfolio von Fotos einreichen, um einen Qualitätsstandard sicherzustellen, erklärt er.

Wichtige Erinnerungsfotos für die Eltern

Wie ein Einsatz des Ehrenamtlichen ablaufe? „Man meldet sich im Krankenhaus und stellt sich als Sternenkind-Fotograf vor“, erzählt Klie. Auch ein Briefing gebe es zunächst vom Krankenhaus-Personal, bevor man auf die Eltern und das Kind trifft. „Meist haben die Eltern schon das Kind auf dem Arm“, sagt Daniel Klie. Die Fotos seien wichtig für die Trauerbewältigung und oft die einzigen Bilder, die die Eltern jemals von ihrem Kind bekommen. Wie man es schafft, mit den Situationen vor Ort umzugehen? Empathie sei sehr wichtig. Zudem versuche er, sich mehr auf die fotografischen Aspekte zu konzentrieren. „Ich weiß zwar, da sind die Eltern, die trauern. Aber ich sehe mehr das Motiv“, sagt Klie. Ein wenig könne man sich sozusagen hinter der Kamera verstecken.

Gegründet wurde die Stiftung, die sich durch Spenden finanziert, im Jahr 2013 von Kai Gebel. Mittlerweile sind circa 600 Fotografen ehrenamtlich im Rahmen der Stiftung im Einsatz. Täglich würden laut Klie etwa zehn bis fünfzehn Einsätze in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingehen. Noch immer sei es vielerorts jedoch ein Tabu-Thema, erklärt der Ehrenamtliche.