Heute ist Startschuss für erste Stadtrodaer Trabant-Ausfahrt

Am Samstag dürften sich die Fans des DDR-Kultautos gefreut haben. Dieter Meyer, seit Anfang des Jahres Inhaber einer freien Autowerkstatt in Stadtroda, hatte sich 20 Mitfahrer aus Jena und aus Stadtroda eingeladen. Und alle fuhren oder saßen in einem Trabi, in dem Kleinwagen, der von 1958 bis 1990 im ehemaligen VEB Sachsenring hergestellt wurde.

Das Auto gilt als eines der Symbole der politischen Wende. „Ich habe selbst sieben Trabis. Das älteste Modell ist Baujahr 1983, der jüngste Trabi ist Baujahr 1989. Sie sind alle gut in Schuss. Durch Corona sind in diesem Jahr alle Veranstaltungen ausgefallen. Da habe ich mir gesagt, du musst irgendwas auf die Beine stellen. Schließlich sollen die Autos auch fahren“, sagte Meyer.

Der Startschuss für die erste Stadtrodaer Trabant-Ausfahrt erfolgte 10 Uhr vor der Brauerei in Stadtroda. Nach einer Einweisung in die Besonderheiten der Rennpappe ging es in Richtung Leuchtenburg in Seitenroda. „Da machen wir auch einen ersten Stopp. Die Verantwortlichen von der Leuchtenburg waren sehr kooperativ“, bedankte sich Meyer im Voraus.

Die weiteren Orte, die angefahren wurden, waren Kahla (11.30 Uhr), Hummelshain (12 Uhr), Magersdorf mit Mittagessen (13 Uhr), Wolfersdorf (14.30 Uhr), Stanau (14.40 Uhr), Bremsnitz (15 Uhr) und wieder zurück nach Stadtroda (15.30). Die Vorfreude der Fahrer und Mitfahrer war spürbar. „Der Spaß soll natürlich überwiegen. Ich weiß, dass einige der Mitfahrer schon mal selbst einen Trabant gefahren sind. Für andere ist es Neuland. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen ausfallen, wenn wir am Nachmittag wieder zurück sind“, sagte Meyer.

Trabi-Tross nicht zu übersehen

Zuschauer und Neugierige an der Strecke sind willkommen. Den Trabi-Tross, mit Fahrzeugen in den Farben Rot, Pink oder Grasgrün, wird man nicht übersehen und auch nicht überhören. „Wir wollen uns unterwegs schon bemerkbar machen. Dafür gibt es ja auch Hupen in den Fahrzeugen“, sagte der Organisator.

Im nächsten Jahr soll es auf jeden Fall ein zweites Mal geben. „Dann sicher etwas früher, vielleicht im Monat Juli und dann auch mit noch mehr Fahrzeugen. Es müssen noch nicht einmal Trabis sein. Dann muss ich diese Ausfahrt aber offiziell als Veranstaltung anmelden. Am Sonnabend bei der Premieren-Ausfahrt ist ja das Fahrerfeld noch sehr überschaubar.“

