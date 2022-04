Hexengulasch, Holzofen-Pizza und Maifeuer in Nickelsdorf

Nickelsdorf. Rittergut Nickelsdorf lädt wieder zur Walpurgisnacht ein. Für Kinder gibt es einen Laternenumzug

Maifeuer brennen am 30. April bekanntlich an vielen Orten, aber die Walpurgisnacht, zu der das Rittergut in Nickelsdorf am kommenden Sonnabend einlädt, ist doch etwas Besonderes: Ab 18 Uhr begrüßen hier Hexen, Zauberer und Unholde die großen und kleinen Gäste. „Unsere Walpurgisnacht richtet sich nicht nur an die Erwachsenen, sondern besonders auch an die Kinder“, beschreibt Veranstalterin Steffi Friebel das geplante Event. „Ab 17.30 Uhr holen wir unsere Gäste mit einem Shuttle vom hauseigenen Parkplatz ab. Auf unserem Hof erwarten die Kinder dann viele verschiedene Stationen, an denen sie spielen, knobeln und basteln können. Wer möchte, kann am Wettbewerb teilnehmen. Dafür können die Kinder an jeder Station einen Stempel sammeln und dann am Schluss einen Preis gewinnen“, verrät Friebel. Aber das sei noch nicht alles, teilt die Veranstalterin mit: Ab 20 Uhr sei ein Fackel- und Lampionumzug geplant, den der Spielmannszug „SV Klengel Serba 09“ begleite. „Wer möchte, bringt seine eigene Laterne oder Fackel mit. Aber wir haben auch Fackeln hier“, berichtet Friebel.

Nachdem bis zum Lampionumzug die Kinder im Mittelpunkt der Walpurgisnacht stünden, sei im Anschluss Musik, Tanz und gemütliches Zusammensein am Maifeuer für die Größeren geplant, erzählt Friebel weiter. DJ Bundy aus Gera sorge für die Musik, und neben den Getränken gebe es Hexengulasch aus dem Kessel, Pizza aus dem Holzbackofen und viele andere, themengerechte Gerichte mehr. „Wir sind froh, dass unsere Walpurgisnacht, die wir schon seit über 10 Jahren feiern, nach der zweijährigen Pause wegen Corona endlich wieder stattfinden kann“, zeigt sich Friebel erleichtert. Die Veranstalterin freut sich auf viele kostümierte, große und kleine Besucher. Kinder haben zur Nickelsdorfer Walpurgisnacht freien Eintritt, Erwachsene zahlen 2 Euro. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Samstag, 30. April, 18 Uhr, Rittergut Nickelsdorf