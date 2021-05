Wegen Bauarbeiten ist in den kommenden Tagen in verschiedenen Straßen in Eisenberg mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Hier wird gebuddelt in Eisenberg

Eisenberg. Baustellen mit Verkehrseinschränkungen in der Kreisstadt.

Am Tälchen 4 in Eisenberg kommt es ab Montag, 17. Mai, zu Verkehrseinschränkungen. Das hat die Untere Verkehrsbehörde mitgeteilt. Dort werden bis voraussichtlich 21. Mai Arbeiten am Trinkwasseranschluss ausgeführt.

Die Einschränkungen in der Rudi-Oertel-Straße dauern noch bis 19. Mai an, da dort ein Trinkwasser-Neuanschluss gebaut wird.

Mit weiteren Einschränkungen ist am Kreisverkehr Schützenplatz aus der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Haralds Buffet kommend zu rechnen am Mittwoch, 19. Mai, 7 bis 13 Uhr. Dort muss ein Schiebergestänge repariert werden.

In der Richard-Wagner-Straße gibt es am 21. Mai von 8 bis 18 Uhr eine Vollsperrung, da im Bereich des Hauses Nummer 34 Kranarbeiten ausgeführt werden.