Hilfe für den Kammmolch nahe Bad Klosterlausnitz

Bei Temperaturen von knapp über null Grad und Schneeregen lässt sich der Kammmolch nicht blicken. Sebastian Bischoff überprüft dennoch einen der Fangeimer, die direkt hinter dem Amphibienschutzzaun in die Erde eingelassen wurden. Vergangene Woche haben die Mitarbeiter der Natura-2000-Station „Mittlere Saale“ insgesamt 170 Meter Zaun entlang der Landesstraße 1070 an den Ziegenböcken, in unmittelbarer Nähe zum gleichnamigen Waldgasthof aufgestellt.

Zäune in diesem Jahr früher aufgestellt als üblich

„Die Zäune konnten wir mit Hilfe der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland anschaffen“, erzählt Dirk Senkpiel. Sie bestehen aus Planen und nicht aus Netzgewebe: „Die Molche haben kleine Krallen, an Netzen könnten sie damit hochklettern, an den Planen rutschen sie ab.“ Das dritte Jahr werden die Amphibienschutzzäune nun gestellt, zuvor habe es zehn Jahre lang überhaupt keinen Schutz solcher Art an dieser Stelle gegeben. „Eigentlich stellen wir die Zäune erst im März auf, aber dieses Jahr war es schon im Februar wärmer als sonst und einige Molche und Grasfrösche sind schon unterwegs gewesen.“

Zahl der gesammelten Tiere hat sich halbiert

Die Wanderung der Amphibien sei an dieser Stelle beidseitig, was ungewöhnlich ist, aber erklärbar: „Es gibt hier eben auf beiden Seiten der Landesstraße Teiche, die als Laichgewässer dienen.“ Unter der Woche überprüft Sebastian Bischoff, ob sich Kröten oder Molche in den Eimern gesammelt haben, und trägt sie wenn nötig über die Straße zum Teich. „Am Wochenende unterstützen uns Mitglieder vom Naturschutzverein in Eisenberg bei dieser Aufgabe.“ Die Anzahl der gefundenen Tiere und ihre Art müssen dokumentiert werden. „2018 hatten wir ungefähr 1000 Erdkröten und 100 Molche, im vergangenen Jahr haben sich diese Zahlen aufgrund des trockenen Sommers halbiert“, sagt Dirk Senkpiel. In diesem Jahr rechne man mit einem weiteren Rückgang.

250 Kubikmeter Schlamm entfernt

Mit einer weiteren Maßnahme der Natura-2000-Station „Mittlere Saale“ soll den Amphibien, insbesondere dem Nördlichen Kammmolch, im FFH-Gebiet an den Ziegenböcken geholfen werden. Einer der beiden Ziegenböcke-Teiche, rund 500 Quadratmeter groß, wurde entschlämmt, um ihn als Biotop und Lebensraum für den Molch zu erhalten. Rund 250 Kubikmeter Schlamm sind dabei entfernt worden. „Das Material konnten wir zum Glück auf der Fläche auch gleich wieder verbauen“, sagt Dirk Senkpiel. Die Entsorgung hätte sonst zusätzlich Geld kostet. So konnte die Maßnahme vom Geraer Unternehmen Adelheid Meißner GmbH für rund 10.000 Euro realisiert werden.

Rohrkolben gefährdet im Teich lebende Arten

Auch in einem gegenüberliegenden Teich, der zum Grundstück des Waldgasthofs gehört, ist man bei dieser Gelegenheit gleich mit tätig geworden. „Hier war der Rohrkolben sehr dominant und drohte dort lebende Arten zu verdrängen.“ Es sei schon rundblättriger Sonnentau am Teich gesehen worden, eine geschützte, fleischfressende Pflanze. Der Bereich soll sich zu einem Niedermoor entwickeln, weshalb man einschritt und einen Großteil der Rohrkolben entfernte. „Rohrkolben sind auch ein Stickstoffzeiger“, so Dirk Senkpiel. An diesem Standort sei das Stickstoffangebot also entsprechend hoch, vermutlich durch die nahe und stark befahrene Landesstraße 1070.

Wer sich ehrenamtlich beim Amphibienschutz an Straßen einbringen möchte, kann sich an die Mitarbeiter der Natura-2000-Station oder die Untere Naturschutzbehörde im Landkreis wenden. „Gleiches gilt natürlich auch für aktive Ehrenamtliche, die dieses Jahr Probleme bei der Absicherung der Zaunbetreuung haben“, meint Sebastian Bischoff. Eventuell könne man dann entsprechend vermitteln.

Hilfe beim Amphibienschutz

Wer sich engagieren möchte oder selbst Hilfe benötigt wendet sich an die Mitarbeiter der Natura-2000-Station „Mittlere Saale“, Telefon 036693/230945, E-Mail s.bischoff@rag-sh.de, oder die Untere Naturschutzbehörde in Eisenberg unter Telefon 036691/70396