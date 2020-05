Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe für drei Schafe in Eisenberg

Grüne Wiesen, blühende Bäume: Auf dem Grundstück von Familie Jäckel am Malzbach in Eisenberg lebt es sich idyllisch. „1972 habe ich das Stück Land hier gekauft“, erzählt Eberhard Jäckel. Genauso lange hält er Schafe auf seinen Wiesen, hat die Tiere viele Jahre auch gezüchtet. Doch mittlerweile fällt ihm die Versorgung der Tiere zunehmend schwerer. „Es geht halt alles etwas langsamer im Alter“, sinniert der 79-Jährige.

Daher habe man sich schon im vergangenen Jahr bemüht, die Schafe abzugeben. Eine Bekannte riet dem älteren Ehepaar, beim Tierheim in Eisenberg anzufragen. „Wir hatten damals aber keine Möglichkeit, die Tiere unterzubringen“, sagt Doreen Rheinländer, Vorsitzende im Tierschutzverein Saale-Holzland, der das Tierheim unterhält.

Mittlerweile gibt es aber eine Lösung für die drei Schafe. Auf einem Grundstück in der Donitzschkau, das zuvor der Pferdesportverein genutzt hat, hat sich eine Pflegestelle gefunden. Dort hätten die Tiere genauso viel Platz wie zuvor am Malzbach, auch ein Stall für die Nacht sei vorhanden. „Es ist alles vorbereitet, aber wir brauchen Hilfe, um die Tiere von A nach B bringen zu können“, so Doreen Rheinländer. Konkret fehlt dem Tierschutzverein ein Tiertransporter oder Anhänger, mit dem die Schafe transportiert werden könnten. Außerdem ist der Verein auf der Suche nach einem Schafscherer, denn die letzte Schur sei gut anderthalb Jahre her. „Auch wer Heu und Stroh günstig abzugeben hat, soll sich melden.“ Zudem wird ein Elektrozaun benötigt, um die Tiere am neuen Grundstück von der Straße fernzuhalten.

Bei dem Schaf-Trio, das zusammen vermittelt werden sollte, handelt es sich ausschließlich um Weibchen. „Die älteste ist 7 oder 8 Jahre alt“, sagt Eberhard Jäckel.

Wer dem Tierschutzverein helfen kann, meldet sich möglichst zwischen 13 und 14 Uhr unter Telefon 0157/32546298. Alternativ könne auch eine Whatsapp-Nachricht hinterlassen werden.