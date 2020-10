„Himmel & Hölle“ öffnen Tore in Trotz

In Trotz hat am Samstag ein neuer Rastplatz namens "Himmel & Hölle" eröffnet.

An der Kreuzung von Bundesstraße 7 und Landesstraße 1070 in Trotz ist am Samstag ein neu gestalteter Rastplatz eingeweiht worden. Rund um den dort bereits seit Längerem beheimateten Waffelstand namens „Waffelhexe“ findet sich dort nun ein aufwendig gestaltetes Imbissareal unter dem Titel „Himmel & Hölle“. Betreiber Ingo Junold zeigte sich am Samstag begeistert von den Reaktionen der vielen Eröffnungsgäste: „Die Akzeptanz und das Interesse der Leute sind irre. Der Bürgermeister von Serba war auch da.“