Um die Grundstücke in Ahlendorf vor einem Elster-Hochwasser zu schützen, will das Land parallel zum Floßgraben eine Hochwasserschutzmauer errichten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochwasserschutz für Ahlendorf ist nicht vom Tisch

Das Gezerre um einen künftigen Hochwasserschutz an der Weißen Elster in Crossen hat noch kein Ende. Nach einem Ortsgespräch in der Vorwoche mit der für die Planung zuständigen Thüringer Landgesellschaft, der Oberen Wasserbehörde als Herrin des laufenden Planfeststellungsverfahrens und Gemeindevertretern teilte Wolfgang Maruschky für die Bürgerinitiative Crossen/Ahlendorf siegessicher mit: „Es hat sich unser Kampf doch gelohnt!“ Als aus seiner Sicht positive Ergebnisse des Gesprächs hält er fest: Der Bahnkörper habe die entsprechende Standfestigkeit, um einem Elsterhochwasser standzuhalten. Der Flusslauf müsse nicht – wie von den Planern vorgeschlagen – in ein neues Bett über den derzeit landwirtschaftlich genutzten Ochsenacker verlegt werden. Der Deich zum Floßhaus werde zu dessen Schutz stabilisiert. Der geplante Deich zwischen Crossen und Ahlendorf in Gestalt eines bewirtschaftbaren Erdwalls falle weg. Und das Industriedenkmal Elsterfloßgraben werde mit ausreichend Wasser versorgt.

Auch der Förderverein Elsterfloßgraben ist das Resultat des jüngsten Ortstermins zufrieden: „Für uns als Förderverein war wichtig zu erreichen, dass durch die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen der Floßgraben ganzjährig mit Wasser versorgt werden kann. Das hat man uns zugesichert“, erklärt im Nachgang der Vereinsvorsitzende Frank Thiel.

Seit kurzem wird der Pegel im Elsterfloßgraben ständig gemessen. Foto: Angelika Munteanu

„Den Erdwall als Schutz zwischen Crossen und Ahlendorf müssen wir nicht bauen, wenn es die betroffenen Grundstückseigentümer ablehnen“, sagt Frank Schirmer von der Thüringer Landgesellschaft. Der Schutz sei ein Angebot und eine freiwillige Aufgabe. Für das Umverlegen der Weißen Elster kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt in ein naturnahes Bett werde eine Alternative zu suchen sein, um der EU-Wasserrahmenrichtlinie gerecht zu werden.

Vom Tisch ist das Thema Hochwasserschutz an der Weißen Elster im Raum Crossen damit nicht. Im Ortsteil Ahlendorf regt sich unter Grundstückseigentümern Widerstand dagegen, dass die Pläne des Landes zum Schutz der Bürger schrittweise zunichte gemacht werden sollen. „Die Bürgerinitiativen vertreten nicht unbedingt die Interessen der Betroffenen in Ahlendorf“, sagt Alexander Rathgeber aus dem Ortsteil. Die von den Planern vorgeschlagene Hochwasserschutzmauer für Ahlendorf ist umstritten – weil es ja in Crossen und Ahlendorf – so die BI – in den vergangenen 100 Jahren noch nie Hochwasser gegeben habe und weil die Mauer die Sicht stören würde.

Die Grundstückseigentümer auf der Elsterseite der Landesstraße hätten jedoch sehr wohl ein Schutzbedürfnis, erklärt Rathgeber. Seine Landwirtschaftsflächen grenzen unmittelbar an den Elsterfloßgraben an. Wenn dieser – wie in jüngerer Zeit geschehen – zuviel Wasser zugeleitet bekomme, stünden seine Flächen unter Wasser, berichtet der Ahlendorfer Grundstückseigentümer. Seit kurzem zeigt ein Pegel an, wieviel Wasser durch den Graben fließt, aktuell 200 Liter je Sekunde – ausreichend dafür, dass der Graben ständig Wasser führt, ohne die Flächen an der Floßgrabenbrücke Nr. 3 zu überfluten.

Auch mit einer Schutzmauer von etwa 1,20 Metern Höhe und einem zwei Meter breiten Wirtschaftsweg auf der Flussseite seines Grundstücks könnte sich der Anrainer arrangieren. Sicherlich: Fläche würde verloren gehen, aber das wären Details, die mit dem Land zu klären wären. Er sieht sein Eigentum in Gefahr, wenn der angebotene Schutz nicht kommt. „Die Grundstücke in Flussnähe könnten an Wert verlieren“, sagt er. Und auch der Versicherungsschutz sei in Frage gestellt. Wenn überhaupt jemand ein Grundstück ohne Schutz in der Flussaue versichere, sei fraglich, ob gezahlt wird, wenn das Wasser kommt. Dann werde sehr genau geschaut, ob es Qualmwasser, also Grundwasser ist, das hochdrückt, oder doch Wasser, das über die Ufer getreten ist.

Die Gespräche vor Ort sind deshalb nicht zu Ende. Für kommenden Montag hat die Thüringer Landgesellschaft das nächste in Crossen angekündigt: Dann mit den Grundstückseigentümern aus dem Ortsteil Ahlendorf.