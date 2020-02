Hoffen auf neuen Einkaufsmarkt in Stadtroda

Ende Februar soll auf dem Gelände des ehemaligen Marktquartiers in Stadtroda der Millionen Euro teure Bau des DRK-Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda starten. Es entsteht ein Wohn- und Pflegequartier. Darin geplant ist auch ein Einkaufsmarkt. Bekanntlich gibt es in der Innenstadt von Stadtroda nach dem Aus des Stadtmarktes Mitte September 2019 keinen Nahversorger mehr.

Lädchen-Konzept ist vorgesehen

Die Hoffnungen vieler Stadtrodaer Bürger, das in dem Neubau des DRK ein großer Markt entstehen wird, dürften sich aber nicht erfüllen. Es bleibt bei einem sogenannten Lädchen-Konzept. Zur Größe des Ladens und damit auch zum künftigen Einkaufsangebot äußerte sich Stefanie Wüstenhagen, Referentin des DRK-Vorstandsvorsitzenden Peter Schreiber, auf Nachfrage nicht. Sie sagte: „Wenn es so weit ist, werden wir darüber informieren.“ Auf die Nachfrage, ob es sich beim Lädchen-Konzept um das Konzept des in vielen Bundesländern schon praktizierten Tegut-Lädchens handelt, machte sie keine Aussage. Wüstenhagen bestätigte aber, dass man in Gespräch sei mit einem Interessenten.

DRK hat in Jena schon mit Tegut kooperiert

Der Verantwortliche von Tegut, Knut John, der auch das Lädchen-Konzept entwickelt hat und aktuell auf 29 Lädchen in vier Bundesländern kommt, hatte Mitte 2019 zum letzten Mal Kontakt mit dem DRK. „Danach habe ich aber nichts mehr gehört. Ich gehe davon aus, dass es nichts wird in Stadtroda.“ Tegut und das DRK in Jena hatten in der Vergangenheit bereits in Jenaprießnitz-Wogau zusammen gearbeitet. Dort gab es kein Lädchen-Konzept, sondern einen Einkaufsmarkt. Mit im Boot als Betreiber war der Bildungspartner und Dienstleister ÜAG gGmbH mit seiner Tochter InJena gGmbH. Das Konzept, mit behinderten und nicht behinderten Menschen einen Markt zu führen, ging aber nicht auf. Nach gut einem Jahr wurde der Markt Ende November 2018 geschlossen.