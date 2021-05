Kanone hofft auf Öffnung der Gastronomie

Tautenhain. Tautenhainer Traditionsgasthaus wartet auf rasche Lockerung der Beschränkungen

Dirk Dämmrich, Koch in der Tautenhainer Gaststätte „Zur Kanone“, beim Rosterbrutzeln am Pfingstwochenende vor der Gaststätte. Jeden Sonn- und Feiertag brennt der Rost von 13 bis 17 Uhr. Spaziergänger können sich mit Rostern, Brätln oder Buletten stärken und am Imbissstand Getränke und Kuchen erwerben. Jetzt hoffen die Betreiber der gastronomischen Einrichtung auf eine rasche Öffnung der Außengastronomie sowie auf weiter sinkende Inzidenzwerte, um auch das Gasthaus sowie das Hotel wieder öffnen zu können. In den nahezu sieben Monaten Schließzeit hat sich das Traditionshaus mit Essen to go und Imbiss über Wasser gehalten.