Hohe Investitionen in Hartmannsdorfer Straßen

Die Gemeinde Hartmannsdorf hat ihren Haushalt für das kommende Jahr auf den Weg gebracht. In der letzten Sitzung des Gemeinderates vor Weihnachten beschloss das Gremium den überarbeiteten Entwurf, der zahlreiche Investitionen vorsieht – und höhere Gewerbesteuern. So sieht der Haushaltsplan vor, dass die Bauarbeiten an den Straßenoberflächen im „Kleinen Dorf“ für insgesamt 411.100 Euro fortgesetzt werden. Die Gemeinde muss dafür in Vorleistung gehen, ehe sie 65 Prozent der tatsächlich ausgegebenen Summe aus Mitteln der Dorferneuerung erstattet bekommt.

Aus dem Haushaltsplan geht auch hervor, dass die Zahl der Hartmannsdorfer in den vergangenen Jahren im Schnitt leicht gestiegen ist. 2012 lebten 655 Menschen in der Gemeinde, Ende 2018 waren es immerhin wieder 686. Gewerbesteuer steigt in Hartmannsdorf Insgesamt nimmt die Gemeinde einen Großteil ihres Geldes ein – Zuweisungen des Landes spielen eine eher untergeordnete Rolle. 105.000 Euro Landeszuweisungen bekommt die Gemeinde laut Plan im kommenden Jahr. Aus Grundsteuer A und B nimmt die Gemeinde 65.500 Euro einnehmen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind mit 270.000 Euro angesetzt. Der Hebesatz klettert von 357 auf 395 Prozent und damit den Durchschnittswert im Freistaat Thüringen. Den geringsten Schwankungen unterliegt bei den Einnahmen wohl der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer. 225.000 Euro werden hier fürs kommende Jahr veranschlagt. Auch im kommenden Jahr will die Gemeinde eine Reihe von Grundstücken an bauwillige Familien verkaufen. Hier hat man mit Hilfe des Bauamtes noch einmal zwei zusätzliche Grundstücke aufgetan, um den Haushalt ausgeglichen gestalten zu können. Über die vergangenen Jahre waren hier stets wichtige Einnahmen erzielt worden, die zum Beispiel die notwendigen Vorschüsse für die aufwändige Straßensanierung im „Kleinen Dorf“ erst ermöglichten. Kreisumlage bleibt konstant Erleichtert nahm der Gemeinderat zur Kenntnis, dass der Kreis für die kommenden beiden Jahre die Kreisumlage konstant halten will – der Anteil der Ausgaben hierfür sollte also in dieser Zeit nicht noch weiter nach oben gehen und bleibt unter der Hälfte des Haushaltsvolumens.