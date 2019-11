Hohe Qualität zur Rassegeflügelschau in Pretschwitz

Am Freitagabend (15. November) ist in Pretschwitz die diesjährige Kreisschau der Rassegeflügelzüchter eröffnet worden. Zum dritten Mal sind die Züchter in der Reithalle von Familie Claus zu Gast. Fünf Vereine – Schkölen, Bürgel, Großhelmsdorf, Königshofen und Eisenberg – gehören dem Kreisverband Eisenberg der Rassegeflügelzüchter an. „In diesem Jahr richten wir die Ausstellung aus“, sagt Ausstellungsleiter Hartmut Forner aus Schkölen.

Schon am Samstag vergangener Woche habe man mit den Aufbauarbeiten begonnen. „Wir sind froh und glücklich, dass wir die Halle nutzen können.“ Für die Tiere herrsche hier ein optimales Klima. „Für Geflügel, das draußen lebt, brauchen wir zur Ausstellung keine geheizten Räume.“ Die Vorbereitungen für solch eine Ausstellung laufen aber bereits mit einem Jahr Vorlauf. „Wir müssen die Preisrichter rund ein Jahr vorher binden“, erklärt Hartmut Forner. Sechs Preisrichter hatten bereits am Donnerstag rund zehn Stunden lang die ausgestellten Tiere bewertet. „Wir sind stolz auf die hohe Qualität“, betont der Zuchtfreund, schließlich seien die Rahmenbedingungen mit einem langen und heißen Sommer 2019 nicht die einfachsten gewesen. „Manche Enten haben einen Gelbschimmer entwickelt, weil sie zu viel Sonne abbekommen haben, das ist wie Sonnenbrand.“ Hühner hätten weniger Eier gelegt, Tauben weniger gebrütet. Deshalb freuen sich die Veranstalter, dass die Preisrichter insgesamt zwölf Mal die Höchstnote „Vorzüglich“ verteilt haben. Tiere mit dieser sehr guten Bewertung tragen als „Erkennungszeichen“ am Käfig eine Art Ehrenkranz aus Tannenreisig. Doppelt so oft – insgesamt 24 Mal – wurden Tiere als „Hervorragend“ eingestuft. Insgesamt sind 528 Tiere von 59 Ausstellern aus dem Saale-Holzland-Kreis, Saale-Orla-Kreis, dem Burgenlandkreis und Jena zu sehen. Diese hohe Zahl sei ein Ausdruck der beständigen Zuchtarbeit in der Region, so Forner. Die Altersspanne der Züchter reicht von 8 bis 84 Jahren. Am Sonnabend wird die Schau durch einen Kleintiermarkt direkt vor der Halle ergänzt. „Die Tiere, die nicht bewertet worden sind, werden dort verkauft.“ Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Das sind die Kreismeister 2019: - Groß-Wassergeflügel (4 Tiere): Karsten Forner, Zwergenten blau-gelb, 382 Punkte - Hühner (4 Tiere): Alexander Mark, Thüringer Barthühner schwarz, 375 Punkte - Zwerghühner (4 Tiere): Christian Bach, Zwerg-Vorwerkshühner, 380 Punkte - Formentauben (5 Tiere): W. + D. Jäger, Deutsche Modeneser Schietti blauschimmel mit schwarzen Binden, 474 Punkte - Tauben allgemein (5 Tiere): Heinrich Weinberg, Lockentauben weiß mit Haube, 476 Punkte - Jugend (4 Tiere): Elina Schmidt, Kingtauben blau mit schwarzen Binden, 378 Punkte Die Ausstellung ist am Sonnabend, 9 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 9 bis 12 Uhr, in der Reithalle Pretschwitz zu sehen