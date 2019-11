Der Projektchor Alta Villa singt am Sonntag in der Kirche in Hohendorf. Die Mitglieder reisen aus dem ganzen Land an und üben ab Freitagabend vor Ort.

Hohendorf. Chorsänger reisen aus ganz Deutschland an und formen den Chor „Alta Villa“. Am 1. Advent um 15 Uhr Konzert, danach Hofweihnacht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hohendorf lädt zum Adventskonzert ein

Kirche und Gemeinde Hohendorf laden mit ihren Nachbarorten am Sonntag, 1. Dezember, ab 15 Uhr in die Kirche im Bürgeler Ortsteil Hohendorf zum traditionellen Adventskonzert mit „Alta Villa“ ein. Den Chor „Alta Villa“ gibt es nur am 1. Advent in Hohendorf (Hoher Ort = alta villa). Das Konzert will mit vertrauten und weniger bekannten Weisen einladen, sich zu besinnen und auf die Adventszeit einzustimmen.

Die langjährige Leiterin Gudrun Dreßel lädt sangeskundige Verwandte und Freunde aus der ganzen Republik ein. Geprobt wird Freitagabend bis Sonntagmittag. Die Hohendorfer beherbergen und versorgen die Sängerinnen und Sänger, damit am Sonntag die Musik des Konzertes die Herzen beschwingt.

Nach dem gemeinsam gesungenen Lied am Konzertende gibt es zum fröhlichen Wiedersehen und Kennenlernen in und an der Kirche Glühwein (auch alkoholfrei) und Plätzchen. Im Anschluss daran laden die Hohendorfer zur Hofweihnacht in den „Großen Hof“ ein. Das ist eine gute Möglichkeit, beieinander zu bleiben und ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Kollekte ist für Sanierung und Erhaltung der Kirche und zur Deckung der Unkosten bestimmt.