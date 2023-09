Holzbildhauer-Symposium in Stadtroda mit vier Nationen

Stadtroda. Künstler aus dem Iran, Litauen, der Slowakei und Deutschland arbeiten eine Woche lang gemeinsam auf dem Gelände des Klinikums Stadtroda.

Unter dem Leitmotiv „Begegnungen – Abschied und Wiedersehen“ steht das interkulturelle Holzbildhauersymposium unter künstlerischer Leitung Thomas Kretschmers und Tim Weigelts, das vom 25. bis 29. September am Asklepios Fachklinikum Stadtroda stattfindet. Dabei werden zehn Künstler aus der Slowakei, Litauen, dem Iran und aus Deutschland miteinander leben und arbeiten.

Die über zwei Meter hohen und einen halben Meter breiten Eichenstämme für das Symposium werden bereits am Freitag geliefert. Am Montag werden die Künstler eintreffen, die während des Symposiums im Haus Bethlehem in Seitenroda untergebracht sein werden. Am Montag, 25. September, wird das Symposium im Park des Klinikums feierlich eröffnet. Ab 13 Uhr sind Mitarbeitende und interessierte Menschen aus Stadtroda und Umgebung dazu eingeladen. Es gibt Thüringer Rostbratwurst.

Zur Vernissage mit musikalischer Umrahmung, am Freitag, 29. September, 13 Uhr, bei der die Künstler ihre Arbeiten präsentieren, wird es Kesselgulasch geben. In diesem Jahr werden Robert Kunec (Slowakai), Edvardas Racevicius (Litauen), Jochen Weinreiter (Hohenfelden), Volker Sesselmann (Steinach), Christian Schmidt (Rauschwitz/Saale-Holzland-Kreis), Saeid Ahmadi (Iran/Studium in der Ukraine), Silvio Ukat (Glauchau) und Rainer Jacob (Leipzig) dabei sein. Selbstverständlich werden auch die beiden Leiter kreativ sein.

Tim Weigelt wurde 1976 in Jena geboren, absolvierte nach dem Abitur zunächst eine Tischlerlehre und studierte im Anschluss Kunstgeschichte in seiner Heimatstadt. Nach einer Ausbildung zum Holzbildhauer in Empfertshausen in der Rhön studierte er noch einmal in Schneeberg Holzbildhauerkunst/ Angewandte Kunst. Seit 2006 ist er als freischaffender Künstler in Jena tätig. Seine Leidenschaft gilt dem Holz und auch dem Meer.

Der in Tegau (Saale-Orla-Kreis) lebende Holzbildhauer Thomas Kretschmer war als Bürgerrechtler zu DDR-Zeiten drei Jahre lang politisch inhaftiert worden und war 1985 auf Drängen der Organisation „Amnesty International“ freigekommen, die ihn zum „Häftling des Jahres“ erklärt hatte. Thomas Kretschmer leitet am Fachklinikum Stadtroda das klinikeigene Atelier und den Bereich Holz- und Kunsttherapie. Das künstlerische Arbeiten mit Holz ist am Klinikum seit den 1990er Jahren ein fester Bestandteil des Therapieangebots, maßgeblich aufgebaut von Thomas Kretschmer und gefördert durch den Klinikumsträger. Das künstlerische Arbeiten mit Holz und anderen Werkstoffen ist eine anerkannte Therapieform in der Psychiatrie. Im Saale-Holzland-Kreis kommt dem Holz an sich zudem eine große Bedeutung zu – sowohl für den Wirtschaftskreislauf als auch im Bewusstsein der Menschen.

Das Holzbildhauer-Symposium, das in diesem Jahr zum 14. Mal am Fachklinikum stattfindet, ist untrennbar verbunden mit der Person Thomas Kretschmers. Der gläubige Christ, für den Bildhauerei Theologie mit anderen Mitteln darstellt, wurde im Umfeld der Jenaer Jungen Gemeinde Stadtmitte sozialisiert. Mit Lothar König, der dort von 1990 bis 2019 als Jugendpfarrer tätig war, verbindet ihn eine lebenslange Freundschaft. Am 28. März 2024 wird er seinen letzten Arbeitstag in Stadtroda haben. Danach geht er in den Ruhestand.

Begegnungen – Abschied und Wiedersehen: „Mit dem thematischen Überbegriff soll zum einen eine Brücke geschlagen werden zu den Künstlern aus verschiedenen kulturellen Hintergründen, zum anderen aber auch zu gelungener Integrationsarbeit in unserem Klinikum. Wir beschäftigen eine Vielzahl an Mitarbeitenden aus verschiedenen Nationen“, sagt Prokuristin Anna Schumm.