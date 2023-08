Holzkunst wertet Hainspitz auf

Hainspitz. Auf dem Weg zum Schwimmbad entsteht in Hainspitz ein Picknickplatz.

Über diese Brücke muss man gehen… wenn man in Hainspitz von der Straße zum ehemaligen und nun von vier Vereinen genutzten Schwimmbad gelangen will. Der Zaun wurde zurückgebaut, Holzkünstler Christian Schmidt aus Rauschwitz überbrückt mit seiner Konstruktion aus Eiche und Robinie den einstigen Zulauf zum Bad. Das Areal soll schöner werden. Bänke werden aufgestellt, ein kleiner Picknickplatz entsteht. Die Sitzgruppe – kunstvoll mit der Kettensäge bearbeitet – kann mithilfe von Lottomitteln für einen Begegnungspunkt auf dem Vereinsgelände am Bad angeschafft werden. Bürgermeister Jörg Lehmann freut es: „Hainspitz ist unter Touristen sehr begehrt. Mit dem Begegnungspunkt wird unser Dorf nochmals aufgewertet.“