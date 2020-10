Holzlandwerkstätten können wieder öffnen

Die Holzlandwerkstätten in Bad Klosterlausnitz können am Mittwoch wieder den Betrieb aufnehmen. Wegen einer Corona-Infektion bei einem Beschäftigten, der schon seit längerem erkrankt war, waren die Behindertenwerkstatt des Arbeitersamariterbundes (ASB) im Saale-Holzland-Kreis und der angegliederte Förderbereich vorsorglich Ende voriger Woche geschlossen worden.

„Für uns ist das eine sehr gute Nachricht vom Gesundheitsamt, auf die wir am Dienstag bis zum Nachmittag sehnsüchtig gewartet haben“, sagt die ASB-Kreisgeschäftsführerin Claudia Kirchner. Alle Beschäftigten waren am Donnerstag voriger Woche als Kontaktpersonen des Covid19-Erkrankten vorsorglich auf eine etwaige Corona-Infektion hin getestet worden. „Mittlerweile wurden alle Testergebnisse ausgewertet, es gibt in den Holzlandwerkstätten keinen weiteren Corona-Fall“, atmet Claudia Kirchner auf. Sicherlich würden auch die Angehörigen der behinderten Menschen, die in den Holzlandwerkstätten tätig sind, sehr erleichtert sein.

Förderbereich vorsorglich noch geschlossen

Der Förderbereich müsse allerdings vorerst noch geschlossen bleiben wegen einer Kontaktnachverfolgung. „Wir wollen das Testergebnis noch abwarten, da gerade die Betreuten im Förderbereich zur Risikogruppe gehören“, sagt Claudia Kirchner. Um das Infektionsrisiko einzudämmen, würden sich die Einrichtungen des ASB an die erstellten Hygiene-, Besuchs- und Arbeitsschutzkonzepte halten. Diese würden zudem ständig aktualisiert und angepasst.

ASB-Kreisverband verschiebt seine Mitgliederversammlung

Dennoch sei die derzeitige Lage in der Region eine große Herausforderung für alle: „Nichts ist wirklich planbar“, so Claudia Kirchner. Vorsorglich verschiebt der ASB-Kreisverband deshalb seine für den 4. November geplante Mitgliederversammlung. Sobald möglich, wird ein neuer Termin bekannt gegeben.