Hubschraubereinsatz in Hainspitz: Polizei nimmt Einbrecher fest - und muss ihn wieder frei lassen

Hainspitz. In Hainspitz wurde Dienstagnacht ein Einbrecher von einem Bewohner eines Reihenhauses auf frischer Tat ertappt

In Hainspitz ist es in der Nacht zu Dienstag zwischen 3.30 und 5 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen. Auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Fährtenspürhund kamen zum Einsatz. Grund dafür war der Anruf eines 27-jährigen Reihenhausbewohners, der die Polizei darüber informierte, dass soeben in sein Haus eingebrochen worden war und der Täter nun auf der Flucht sei.

Gegen 3 Uhr sei die Meldung des Bewohners bei der Polizei eingegangen, wenige Minuten später sei das erste Einsatzfahrzeug mit Beamten vor Ort gewesen, so eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Jena. Laut Meldung wurden Türen aufgebrochen. Der Geschädigte sowie der Täter waren zeitgleich in besagtem Haus. Offenbar sei der Einbrecher von dem anwesenden Bewohner überrascht worden. Mehrere Kräfte wurden in der Nacht nach Auskunft der Polizeisprecherin zusammengezogen. Da der Täter auf frischer Tat ertappt wurde, flüchtig war und sich noch im näheren Tatbereich befinden musste, wurden für die Suche zudem Polizeihubschrauber und Fährtenspürhund eingesetzt.

Stationiert sei der Hubschrauber laut Polizeiangaben in Erfurt.

Polizeihubschrauber und Fährtenspürhund im Einsatz

Ein 40-jähriger Mann konnte noch in der Nacht von den Einsatzkräften festgestellt werden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr neben der Bundesstraße 7 am Ortsausgang Hainspitz in einem Gebüsch entdeckt und gefasst.

Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Handy und Bargeld entwendet. Auf die Frage, ob der Einbrecher alleine war, antwortete die Polizei, dass lediglich eine Person gesehen sowie vor Ort gestellt wurde. Weitere Erkenntnisse würden aktuell nicht vorliegen. Über die Anzahl der Bewohner im Haus konnte die Sprecherin keine Auskunft geben. Der 40-Jährige sei zunächst vorläufig festgenommen worden und im Rahmen der Erstmaßnahmen wurden vor Ort unter anderem Spuren gesichert und Zeugen vernommen, um den Sachverhalt aufzuhellen.

Wie eine Polizeisprecherin am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde der 40-jährige Mann in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch am Vormittag aus dem Gewahrsam entlassen. Demnach gebe es verschiedene Haftgründe. Eine Haft sei etwa begründet, wenn eine Fluchtgefahr von einer Person ausgehe, was in diesem Fall nicht bejaht werden konnte. Herr des Verfahrens sei nun der Staatsanwalt. Eine Anzeige wurde laut Polizeibericht erstattet. „Jetzt müssen die Ermittlungen den Erfolg bringen“, so eine Sprecherin.

Doch was tun, bei einer plötzlichen Begegnung mit einem Einbrecher? „Generell sollte man nicht den Helden spielen“, rät die Polizei. Wichtig sei es zu versuchen, die Polizei zu informieren. Wenn der Täter flüchtet, könne man versuchen, unauffällig dranzubleiben und den Beamten den entsprechenden Standort weiterzugeben. Jedoch sollte man nicht versuchen, den Einbrecher selbst aufzuhalten, da dann mit einer Gegenwehr zu rechnen sei.

Für weitere Beratung, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann, steht zudem die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion zur Verfügung.