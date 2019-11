Renate Winkler aus Gleichen in Niedersachsen vermisst ihren Deutschen Jagdterrier Henri. Der Hund ist am Montag, 11. November, entlaufen und wurde zuletzt in der Nähe von Bad Klosterlausnitz gesehen.

Hund wird vermisst: Wer hat Henri gesehen?

Renate Winkler aus Niedersachsen wendet sich mit einem Hilferuf an die Zeitung. Am Montag, 11. November, sei ihr Hund „Henri“ im Ort Gleichen entlaufen. Mehrere Einfang-Versuche schlugen fehl. Der Deutsche Jagdterrier hat offenbar Wanderstiefel an, denn zuletzt wurde das Tier in der Nähe von Bad Klosterlausnitz gesichtet - rund 200 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Das Fell des anderthalbjährigen Hundes ist rot-braun, besonderes Kennzeichen ist ein weißer Strich auf der Brust. Wer das Tier gesehen hat, wendet sich bitte an die Halterin. Henri sei auch bei „Tasso“ als vermisst registriert worden.

Renate Winkler ist unter 055/08735 oder 0160/2765274 zu erreichen