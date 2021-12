Hunderte protestieren in Hermsdorf gegen Corona-Maßnahmen

Hermsdorf. Was einige Teilnehmer der Kundgebung in Hermsdorf dazu bewegt, sich mitten in der vierten Welle gegen die Pandemiepolitik zu stellen.

Am Montagabend sind in Hermsdorf Gegner der Corona-Maßnahmen zu einem Demonstrationszug durch die Stadt zusammengekommen. Laut Polizei zählten die Beamten circa 370 Teilnehmer. In Sachsen und Thüringen hatte es am selben Abend in mehreren Gemeinden solche Aufzüge von Menschen gegeben, die die Corona-Regeln und auch das Impfen ablehnen. Viele davon waren von der Polizei unterbunden worden. Die Veranstaltung in Hermsdorf habe letztlich über keinen offiziellen Versammlungsleiter verfügt, weil niemand diese Verantwortung übernehmen wollte, meldete die Polizei. Daher habe es sich um eine unangemeldete öffentliche Veranstaltung gehandelt, die von den zahlreich vor Ort befindlichen Beamten allerdings nicht aufgelöst wurde.

Der Protestzug von circa 370 Teilnehmern wurde von der Polizei überwacht. Foto: Martin Schöne

Der Protestzug sei friedlich und geordnet verlaufen. Es habe sich größtenteils um eine Standveranstaltung gehandelt, mit Ausnahme eines Marsches, der auf dem Platz vor dem Stadthaus endete. Die Teilnehmer seien größtenteils aus der Region gekommen, die Polizei habe aber auch Zugereiste aus Leipzig oder dem Landkreis Greiz festgestellt.

Das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises bestätigte am Dienstag: „Die Demo in Hermsdorf mit circa 370 Teilnehmern war nicht angemeldet.“ Das Ordnungsamt des Landkreises habe Mitarbeiter vor Ort gehabt. Diese hätten eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel festgestellt und daraufhin Auflagen erteilt. Dazu zählten Maskenpflicht und Abstandsregel. „Die Teilnehmer sind dem auch weitestgehend nachgekommen, die Versammlung verlief friedlich“, so das Fazit der Kreisbehörde. Vor Ort waren allerdings viele Teilnehmer auch ohne Mund-Nase-Schutz zu beobachten.

"Totenscheine gefälscht und Berichterstattung von der Politik kontrolliert"

Kurz vor Ende des Protestumzugs schilderte eine Teilnehmerin der Versammlung ihre Motivation: „Die Pandemie ist gar nicht so tödlich, wie es in den Medien verbreitet wird.“ Die Frau behauptete weiterhin, die Zahlen zu den Patienten in den Kliniken und Intensivstationen würden geschönt. Ungeimpfte und Geimpfte hielten sich dort die Waage, anders als das in den Medien verbreitet würde. Weiterhin würden Impfschäden verschwiegen, Totenscheine gefälscht und die Berichterstattung über die Pandemie von der Politik kontrolliert. Sie wisse das von Bekannten, die in der Pflege oder auf Intensivstationen arbeiteten. So seien im SRH Wald-Klinikum in Gera angeblich nur 35 Prozent des Personals geimpft, viele würden kündigen, wenn sie zur Impfung gezwungen würden, behauptete die Frau. Sie stand in einer Gruppe aus mehreren Menschen: Männer, Frauen und Kinder. Auf die Frage, ob alle ungeimpft seien, wurde reihum genickt.

Den Darstellungen der Frau stimmten die Umstehenden meist zu. „Der Großteil meiner Bekannten ist nicht geimpft“, sagte eine andere Frau. „Das ist keine echte Pandemie“, behauptete ein Mann. Auf die Frage, wer denn ein Interesse an einer derart umfassenden Verschwörung haben könnte, brachte einer aus der Runde die Pharmaindustrie ins Spiel. Diese würden damit schließlich Geld verdienen. Es wurden auch längst entkräftete Vorwürfe wiederholt, wonach die Kliniken mehr Corona-Fälle meldeten, weil diese dafür Geld bekämen. Die Behauptung, im SRH Wald-Klinikum in Gera seien nur 35 Prozent des Personals geimpft, wischte am Dienstag die Sprecherin der Klinik, Katrin Wiesner, vom Tisch. Das stimme absolut nicht. Konkrete Zahlen lägen zwar noch nicht vor, auch weil die Rechtslage zu den Daten mit Blick auf das neue Infektionsschutzgesetz noch nicht klar sei. Aber interne Schätzungen gingen im Moment in Richtung von 80 Prozent geimpfter Mitarbeiter.

Im Gespräch mit diesen Teilnehmern des Corona-Protests in Hermsdorf wurde auf jeden Fall deutlich, wie tiefgreifend ihre Ablehnung der Corona-Politik, der lebensrettenden Impfkampagne und von Politikern und Vertretern der Behörden und Medien bereits ist. Sie sehen sich als Ungeimpfte ausgegrenzt und als Opfer einer bewussten Spaltung der Gesellschaft, wobei sie den Glauben an wissenschaftliche Erkenntnisse und die Medizin offenbar verloren haben und sich primär von Einflüssen aus dem persönlichen Umfeld, der eigenen Erfahrungswelt – ob digital oder analog – leiten lassen.