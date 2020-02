Hundewiese für Eisenberger Vierbeiner gesucht

Wie manch andere Hundehalter in Eisenberg auch wünscht sich Ingrid Müller eine Hundewiese in der Kreisstadt. Ein Platz zum Spielen für den geliebten Vierbeiner ohne Leinenzwang. Doch die Spielwiese für die Hunde wird es in Eisenberg vorerst nicht geben.

Das ergab eine Nachfrage am Donnerstagabend in der Einwohnerfragestunde zur Stadtratssitzung. „Die Stadt Eisenberg hat keine geeignete Fläche für eine Hundewiese zur Verfügung“, erklärt Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Nachdem Hundefreundin Müller vor Monaten ihre Bitte an die Stadt schon einmal geäußert hatte, sei dies geprüft worden. Mit negativem Ergebnis. Falls ein privater Eigentümer eine Fläche für eine Spielwiese für Hunde zur Verfügung stellen würde, dann müsste das geprüft werden. Das gelte auch für die von Ingrid Müller erhoffte Fläche am Tierheim. Denn diese sei privat.

Der städtische Haupt- und Ordnungsamtsleiter Holger Schmoock – selbst Hundehalter – weiß, das andere Städte solche Wiesen für Hundehalter vorhalten. Eisenberg bisher nicht. Er weist aber darauf hin, dass auch für Hundewiesen Regeln gelten. Die Tiere können darauf zwar ohne Leine frei laufen. Der Hundehalter habe aber für Sicherheit und Sauberkeit zu sorgen. Das heißt: Er muss darauf achten, dass die unangeleinten Tiere nicht wegrennen und gar auf eine Straße laufen. Die Hinterlassenschaften der Vierbeiner haben die Hundehalter auch auf solch einer Wiese zu entsorgen. Eine Pflicht, der so mancher sogar mitten in der Stadt nicht nachkommt, bedauert Ingrid Müller. Die Ordnungsbehörde, so Amtsleiter Schmoock, könne säumige Halter nur zur Ordnung rufen, wenn die Hunde „auf frischer Tat“ erwischt werden.

Alternative Freilauf-Weg fürdie 761 gemeldeten Hunde in der Stadt

Aus Rathaussicht bietet die Stadt jedoch viele andere Möglichkeiten als eine ausgewiesene Hundewiese, damit die Vierbeiner – 761 Hunde sind in Eisenberg gemeldet – freien Auslauf bekommen.

„Im bebauten Stadtgebiet herrscht Leinenzwang“, erklärt der Ordnungsamtschef. Aber auf Wegen am Stadtrand oder auch in Gewerbegebieten könnten die Halter ihre Hunde von der Leine lassen.

Leinenzwang für Hundein Thüringer Wäldern

Das gilt jedoch nicht für die Waldflächen im Stadtgebiet von Eisenberg. „Im Wald sind die Hunde an der Leine zu führen“, betont Schmoock. Das gelte nicht nur in Eisenberg, sondern in Thüringen generell. Schmoock verweist auf eine Regelung im Thüringer Wald-Gesetz, die eine Besonderheit in Deutschland darstelle.