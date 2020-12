Hungern muss keiner

In der Agrargenossenschaft Schkölen haben sich am Montag die Telefone heiß geklingelt. Die Anrufer hatten Angst, dass auch der Hofladen geschlossen werden muss, wenn am Mittwoch der harte Lockdown kommt. Denn mit der Hiobsbotschaft der Kanzlerin am Sonntag machte sich die Kunde breit, dass nur große Lebensmitteldiscounter dann ihre Tore offen halten dürfen.

Die Sorge, dass es mit Essen, Trinken und dem, was im Alltag dringend nötig ist, eng werden könnte, kann den Saale-Holzländern genommen werden. Neben den Lebensmittel-Einkaufstempeln dürfen auch die kleinen Lebensmittelhändler wie gewohnt ihre Waren feil bieten. Hungern muss also niemand im Kreis. Die kleinen Bäcker und Fleischer gleich nebenan und der „Konsum“ an der Ecke dürfen auch im Lockdown die Menschen in der Region mit frischer Ware aus der Region versorgen. So auch die Hofläden der Agrargenossenschaft Schkölen und anderer Produzenten im Kreis.

Und wem über die alltägliche Versorgung hinaus, die weiterhin funktionieren sollte, dann noch nach etwas besonders Kulinarischem gelüstet: In der seit Monaten geübten Weise werden auch viele Gastronomen im Saale-Holzland ihre Küchen weiterhin betreiben – für den Verkauf außer Haus. Auf den Festtafeln sollte es also damit an nichts mangeln.