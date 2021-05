Ideen für Hartmannsdorfer Löschwasserversorgung diskutiert

Bürgermeister informiert Gemeinderat über Beratung von Bauausschuss und Ortsbrandmeister

Wie in vielen anderen Ostthüringer Gemeinden muss man sich auch in Hartmannsdorf Gedanken um die Löschwasserversorgung machen. Bürgermeister Armin Baumert berichtete in der Sitzung des Gemeinderates von einer Beratung des Bauausschusses, zu der Marco Basler, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Elstertal, eingeladen worden war.

Ziel war es, über Vorschläge zur Absicherung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde zu beraten. So sei etwa die Idee einer kleinen Zisterne sogleich verworfen worden, weil die Feuerwehr im Ernstfall auf circa 1600 Liter Wasser pro Minute zurückgreifen können muss. Auch die Errichtung eines Löschwasserbehälters am sogenannten kleinen Stück wurde demnach als zu aufwendig bewertet. Vielversprechender sei hingegen die Einrichtung zweier Wehre in der Rauda an der B7-Brücke und beim Weg der Freundschaft, berichtete Baumert. Der Beigeordnete Joachim Fritzsche warf ein, er wolle dennoch die Option eines Feuerlöschteichs im kleinen Stück auf die Tagesordnung des Bauausschusses setzen. Baumert fügte hinzu, zwei Grundstückseigentümer bezüglich des Vorhandenseins eines Saugschachts in der Nähe der Rauda ansprechen zu wollen.