Im Eisenberger Mühltal wird der Wald gefegt

Eisenberg/Weißenborn. Weißenborn und die Kreisstadt Eisenberg laden gemeinsam für Samstag zur Aufräumaktion ins Mühltal ein. Viele fleißige Helfer werden noch gebraucht.

Nach dem großen Stadtputz in Eisenberg zum World Cleanup Day im Vorjahr wollte sich die Kreisstadt in diesem Jahr eigentlich am 18. September wieder an der weltweiten Putzaktion beteiligen. Doch das große Aufräumen wurde verschoben, weil ein Teil der wichtigsten Helfer gefehlt hätte: die Soldaten von der Eisenberger Patenkompanie des Geraer Pionierbataillons, das zu dieser Zeit in der Fluthilfe in der Ahrregion im Einsatz gewesen ist. Am kommenden Samstag, 9. Oktober, steht nun die große Putzaktion an, für die noch viele fleißige Helfer gesucht werden, kündigt Eisenbergs Stadtmanager Max Nottrodt an.

Geplant ist für dieses Jahr eine große Aufräumaktion im Mühltal. Dafür hat Eisenberg die zweite Anrainer-Kommune, Weißenborn, mit ins Boot geholt. Von zwei Seiten – vom Eisenberger Ortsteil Kursdorf aus und von Weißenborn aus – werden die fleißigen Helfer, unterstützt von Pioniersoldaten, ins Mühltal vorrücken und bis zur Mitte des Tals durcharbeiten. Der Start von beiden Seiten ist um 9 Uhr. Das Treffen der „Putzkolonnen“ auf der Mitte ist für etwa 12 Uhr geplant.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Dann wird es auch einen gemeinsamen Abschluss für alle Beteiligten geben“, kündigt Stadtmanager Nottrodt an. Der Rost wird brennen mit Unterstützung der Pfarrmühle und der Waldkliniken Eisenberg, die für die Putzaktion im Naherholungswald 500 Euro zur Verfügung stellen.

Pioniersoldaten helfen mit

Die Weißenborner Bürgermeisterin Christiane Putzer hat in ihrem Dorf schon etliche Helfer mobilisiert. Etwa ein Dutzend Freiwillige hätten bereits zugesagt: Mitglieder aus Vereinen, von der Feuerwehr und aus einer Kinderbetreuungseinrichtung. Schule und Kindergarten seien auch angefragt. Für Eisenberg hofft Stadtmanager Max Nottrodt gleichfalls auf eine große Beteiligung freiwilliger Helfer. Etwa 60 seien es im Vorjahr gewesen, so viele sollten es möglichst auch in diesem Jahr wieder sein. Etliche Mitarbeiter aus der Eisenberger Stadtverwaltung hätten sich wie auch die Pioniersoldaten bereiterklärt, am Samstag freiwillig, also außerhalb der Arbeitszeit, mitzuhelfen. Die Plakate für die Aufräumaktion im Mühltal sind inzwischen ausgehängt und werden – so die Hoffnung der Organisatoren – noch diesen und jenen ermuntern, sich zu beteiligen. Schließlich gehe es zum einen darum, Ordnung im vielgeliebten Mühltalwald zu schaffen. Und zum anderen darum, ein sichtbares Zeichen für den Umweltschutz zu setzen.

Unterstützung kommt auch von den Bauhöfen der beiden Kommunen. Im Bereich Weißenborn werden die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde den Unrat einladen und abtransportieren, den die Weißenborner „Putzteufel“ einsammeln. Ähnlich läuft es im Eisenberger Bereich des Mühltals ab. Der Müllsammelplatz wird dann in Kursdorf sein, von wo aus der Abfall zum Wertstoffhof abtransportiert wird.

Reichlich Unrat im Naherholungswald

Und Müll gibt es reichlich im Mühltal-Wald, stellen nicht nur die Gemeindevertreter fest. Von alten Reifen in einem Papierkorb nahe der Froschmühle bis zu kaputten Kühlschränken hätten die Eisenberger Bauhofmitarbeiter bereits allen erdenklichen Unrat aus dem Wald geholt. Deshalb soll am Samstag nicht nur entlang des Hauptweges geputzt werden, denn dort sehe es meist recht sauber aus, hat Bürgermeisterin Christiane Putzer bei ihren Waldinspektionen festgestellt. Meist liege der Abfall abseits, deshalb soll auch rund um die Waldwanderwege geputzt werden.

Allen, die sich an der Aufräumaktion beteiligen werden, empfehlen die Organisatoren robuste, wetterfeste Kleidung und vor allem auch festes Schuhwerk fürs Putzen abseits der Waldwege. Müllsäcke, Handschuhe, Sammelwerkzeuge und Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. „Im Vorjahr hatte der OBI-Baumarkt in Eisenberg soviel gespendet, dass wir für dieses Jahr noch ausreichend Vorräte haben“, erläutert Max Nottrodt.

Aufräumaktion durch das Eisenberger Mühltal am Samstag, 9. Oktober. Start ist um 9 Uhr mit Treffpunkt in Kursdorf am Parkplatz an der Robertsmühle und zeitgleich in Weißenborn am ehemaligen PGH-Gebäude in der Eisenberger Straße 23. Gemeinsamer Abschluss gegen 12 Uhr in der Mitte des Mühltals bei Rostern und Getränken.