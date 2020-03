Im Gleistal stinkt’s zum Himmel

An den Ufern der Gleise, die leise von den Graitschener Höhen hinunter nach Golmsdorf und zur Saale plätschert, sprießt frisches Frühlingsgrün. Gänseblümchen, Löwenzahn und Osterglocken setzen hier und da bunte Akzente. Doch der Frühlingsspaziergang am Bach am Fuße des Alten Gleisberges wurde den Erholungssuchenden am Wochenende gewaltig verleidet.

Ein beißender Gestank ist Wanderern hier in die Nase gestiegen. Anwohnern im Gleistal hat er den Aufenthalt im eigenen Garten mächtig vermiest. Grund war eine stinkende, braune Brühe, die im Bachbett durch das Tal floss: Gülle, wie die Landbewohner vermuteten. „Am Freitagnachmittag, so gegen 16 Uhr, haben wir es in Golmsdorf zuerst bemerkt, in Löberschütz und Graitschen waren die Leute schon eher betroffen“, erzählte Thomas Ohrt, der im Ortsteil Beutnitz zuhause ist.

Aus mehreren Ortschaften meldeten Bürger die Umweltkatastrophe bei Polizei, Feuerwehr und Unterer Umweltbehörde. „Die Spur führte bis nach Nausnitz zur dortigen Agrargenossenschaft. Dort war offenbar ein Gülle-Auffangbehälter übergelaufen. Der Dreck lief in den Straßengraben und von dort in die Gleise“, beschrieb Ohrt seine Beobachtungen. „Es war eine kaffeebraune Brühe, die da den Bach herunter gelaufen kam, nur hat sie ganz und gar nicht angenehm gerochen. Stellenweise wälzten sich dichte Schaumpolster durch die Wiesen. Die Vermutung der Anwohner bestätigte sich vor Ort in Nausnitz, wo Polizei und Feuerwehr die Belegschaft des Landwirtschaftsbetriebes unterstützten, den Schaden einzudämmen.

Güllebecken in Agrarbetrieb übergelaufen

„Wir hatten am Freitag früh um fünf Uhr einen technischen Defekt beim Umpumpen von einem Güllebecken in ein anderes“, erklärte im Nachgang auf Zeitungsnachfrage Tony Gründonner, einer der beiden Vorstandsvorsitzenden der Agrargenossenschaft Nausnitz. Seit 2015 sei er in dieser Funktion und in dieser Zeit sei solch eine Havarie in der Agrargenossenschaft noch nie vorgekommen, erklärte er zerknirscht. Es sei unverzüglich eine Firma beauftragt worden, die technischen Anlagen so herzurichten, dass ein Defekt dieser Art nicht noch einmal vorkommen könne.

Mehr als eine Stunde lang war Gülle in den Bach gelaufen, hat auf mehr als sechs Kilometern die Uferbereiche verschlammt und den Tod von Fischen verursacht. Foto: Thomas Ohrt

Umweltamt kündigt Konsequenzen an

Nach Auskunft des Umweltamtes im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises sei ein überfüllter Güllebehälter die Ursache dafür gewesen, dass Gülle über einen angrenzenden Hangwald in die Gleise fließen konnte. „Bei der Feststellung der Havarie war das Gemisch etwa eine Stunde in die Gleise gelaufen“, informierte das Umweltamt. Zwar sei der Zulauf zum Gewässer unterbrochen, mit dem Absaugen am Zulauf begonnen und verunreinigtes Wassergemisch bei Graitschen aus der Gleise abgepumpt worden. „Dies konnte jedoch nur zu einer leichten Verringerung des Eintrages führen. Über die gesamten Schäden am Gewässer können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine exakten Aussagen getroffen werden“, räumte das Amt ein. Das Umweltamt will Konsequenzen ziehen: „Gegenüber dem Verursacher werden entsprechende Festlegungen getroffen, um eine Wiederholung eines solchen Vorfalls ausschließen zu können“, hieß es am Montag aus der Kreisbehörde. Entsprechende strafrechtliche beziehungsweise ordnungsrechtliche Maßnahmen gegenüber dem Verursacher würden durch die Behörden geprüft und eingeleitet.

Angler sorgen sich um den Fischbestand

Der passionierte Angler Thomas Ohrt, der auch Fischereiaufseher an der Gleise ist, macht sich indes große Sorgen um den Fischbestand in dem kleinen Bach, der bei Golmsdorf/Porstendorf in die Saale mündet. „Mehrere Stunden floss die braune Brühe durch das Tal, das Bachufer ist verschlammt, noch am Sonntag hat es mächtig gestunken. Die Fische haben das Unglück sicher nicht überlebt, einige Kadaver haben wir schon gefunden“, berichtete er. Dabei habe sich der Fischbestand seit dem letzten Umweltunfall vor rund zweieinhalb Jahren gerade wieder erholt. Damals war zweimal Gülle in den Zensenbach und in die Gleise geflossen. Der damalige Verursacher, die Biogasanlage der Schweinezucht Gut Thiemendorf, wollte daraufhin ihre Pumpschläuche durch feste Leitungen ersetzen. Die Bachforellen, die damals in der Gleise zuhause waren, hatten die Gülleverschmutzung nicht unbeschadet überstanden. Die 16 Mitglieder des Angelvereins Untere Gleise hatten sich seither intensiv um neue Fischbestände bemüht. „Wir wollen, dass diesmal die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden, deshalb wird unser Verein Anzeige erstatten“, machte Ohrt klar. Auch der Nabu sei eingeschaltet worden.