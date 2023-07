Im Kreiswahlbüro Eisenberg laufen Vorbereitungen für das Super-Wahljahr 2024

Eisenberg. Wahlen zu Europa, Kreistag, Landrat und hauptamtliche Bürgermeister.

Im kommenden Jahr werden sowohl das Europäische Parlament, der Thüringer Landtag als auch bei den Kommunalwahlen der Landrat, der Kreistag, hauptamtliche Bürgermeister, Stadträte, Gemeinderäte, Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte neu gewählt. Ein „Super-Wahljahr“ also.

Als einziger Terminzeitraum steht bisher der für die Europawahl fest: Der Rat der Europäischen Union hat als Wahlwochenende den 6. bis 9. Juni 2024 festgelegt. Dass der Wahl-Sonntag in Deutschland damit der 9. Juni sein wird, muss von der Bundesregierung allerdings noch offiziell bekannt gegeben werden.

Landrat Andreas Heller (CDU) hat kürzlich im Auftrag des Innenministers die Ernennungsurkunden an Tom Zimmermann als Kreiswahlleiter und Susan Tröbs als stellvertretende Kreiswahlleiterin für die Europawahl offiziell übergeben. Beide sind als Sachbearbeiter in der Kommunalaufsicht tätig und übernehmen künftig auch die Aufgaben des Kreiswahlbüros. Ihnen ist neben der Vorbereitung der Europawahl auch die Durchführung der Kreistags- und Landratswahl sowie der Bundestagswahl vorbehalten. Zunächst dreht sich alles um die Europawahl.

Kommunalwahl in dieserKonstellation nur alle 30 Jahre

Für die Kommunalwahlen 2024 in Thüringen steht der Wahltermin noch nicht fest. Sicher ist aber bereits eine Besonderheit: das Zusammentreffen der Landrats-Wahlen mit den Kreistags-Wahlen. Die Amtszeit des Landrates beträgt sechs Jahre, der Kreistag wird jeweils für fünf Jahre gewählt, so dass es in der Regel nur alle 30 Jahre vorkommt, dass beide zeitgleich neu bestimmt werden Für die Kommunalwahlen gilt: Landrats- und Kreistagswahl sind Aufgabe des Kreiswahlleiters. Für diese Wahlen sind Tom Zimmermann und Susan Tröbs Ansprechpartner. Für die Wahlen der hauptamtlichen Bürgermeister, der Stadt- und Gemeinderäte sowie der Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte ist nicht das Kreiswahlbüro zuständig, sondern die Gemeinden selbst. Mit Ausnahme von Bürgel werden alle hauptamtlichen Bürgermeister gewählt: in Eisenberg, Hermsdorf, Stadtroda, Kahla, Dornburg-Camburg und Bad Klosterlausnitz.

Kontakt Kreiswahlbüro: kreiswahlbuero@lrashk.thueringen.de bzw. unter Tel. (036691) 70-251 und 70-252.