Unter anderem in Schkölen werden am 11. Januar ausgediente Weihnachtsbäume verbrannt.

Saale-Holzland-Kreis. In Königshofen, Schkölen, Lindau und Weißenborn stehen am Sonnabend die ausgedienten Christbäume im Mittelpunkt.

Im Landkreis fliegen und brennen die Weihnachtsbäume

Die Freiwillige Feuerwehr Königshofen lädt am Sonnabend wieder zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Wer seine Tanne auf diesem Weg entsorgen möchte, sollte den Baum am 11. Januar ab 14 Uhr zur Abholung vor seinem Grundstück in Königshofen bereitstellen. 16 Uhr beginnt dann die eigentliche Veranstaltung am Feuerwehrgerätehaus bei freiem Eintritt. Bevor die Bäume brennen, können sich die Besucher am Weihnachtsbaumweitwurf versuchen. Für die Kinder wird am Lagerfeuer Knüppelkuchen gebacken, auch sonst sei für das leibliche Wohl gesorgt.

Aprés-Ski-Party in Weißenborn

Zum „Julefest“ mit dem Verbrennen der Bäume lädt am Sonnabend auch der Feuerwehrverein 2009 aus Weißenborn ein. Wer seinen Weihnachtsbaum selbst mitbringt, erhält einen Glühwein gratis. Zum Programm im Jugendclub Emma Krempoli gehört laut Ankündigung auch eine Aprés-Ski-Party.

Zum 12. Mal findet am Sonnabend im Heideland-Örtchen Lindau ein Weihnachtsbaumwerfen statt. „Auf die Besten warten wieder schöne Preise“, verspricht das Organisationsteam. Die Versorgung der Besucher sei natürlich gesichert.

Und auch in Schkölen gehen am Sonnabend ausgediente Weihnachtsbäume in Flammen auf. 17 Uhr beginnt das alljährliche Baum-Feuer auf dem Gelände der Feuerwehr.

Sonnabend, 11. Januar, 16 Uhr, Feuerwehrgerätehaus Königshofen, Am Sportplatz 5

Sonnabend, 11. Januar, 16 Uhr, Jugendclub Weißenborn, Schulstraße 6

Sonnabend, 11. Januar, ab 14.30 Uhr, Dorfplatz Lindau

Sonnabend, 11. Januar, ab 17 Uhr, Feuerwehrgerätehaus Schkölen, Zschorgulaer Straße 2a