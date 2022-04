Im Mai wird im Holzland der Zackenschote zu Leibe gerückt

Poxdorf/Petersberg/Golmsdorf. Mit der Unterstützung möglichst vieler Helfer finden an insgesamt acht Orten im Saale-Holzland neun Arbeitseinsätze gegen invasive Pflanzen statt

Offenbar gibt es im Saale-Holzland-Kreis hinsichtlich der Eindämmung invasiver Pflanzenarten mehr zu tun als gedacht. Denn während diese Zeitung bereits zu Anfang des Jahres (OTZ vom 26. Januar) angekündigt hatte, dass es im Frühjahr hierzu öffentliche Arbeitseinsätze geben wird, ist deren Zahl mittlerweile von zwei auf neun angewachsen. Invasive Pflanzen breiten sich rasant aus und können heimische Arten verdrängen und so auch geschützte Bestände gefährden. Konkret sind ab Anfang Mai Mitmachaktionen zum Ausstechen der Orientalischen Zackenschote geplant. Dafür hoffen die Verantwortlichen vom Projekt „Management invasiver Pflanzenarten in den FFH-Gebieten des Saale-Holzland-Kreises“, Alina Buchner und Katrin Hänze, auf tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung.

Einsätze gegen invasive Pflanzen von Gumperda bis Heideland

„Greifen Sie mit uns zu den Unkrautstechern und helfen Sie, die weitere Ausbreitung der invasiven Orientalischen Zackenschote zu verhindern“, so der Appell der beiden jungen Frauen. Träger des Projektes ist der Verein Ländliche Kerne in Nickelsdorf. Die Naturschutzaktionen finden an acht verschiedenen Orten im Landkreis statt: Golmsdorf, Poxdorf, Gumperda, Schlöben, Jenalöbnitz, Heideland und Petersberg.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Unkrautstecher stellt das Projektteam zur Verfügung. Foto: Ländliche Kerne e.V. / Alina Buchner

„Bei unseren Arbeitseinsätzen stechen wir gemeinsam mit freiwilligen Helfern und Helferinnen das Zackenschötchen aus. Die Unkrautstecher sowie Arbeitshandschuhe stellen wir zur Verfügung“, melden die Projektmitarbeiterinnen. Auch für ausreichend Getränke sowie einen kleinen Imbiss aus Obst und Energie-Riegeln sorge man.

Für das Arbeiten mit den Unkrautstechern seien Arbeitsschuhe unerlässlich. Festes Schuhwerk sei unbedingt mitzubringen. Auch ein geeigneter Sonnenschutz, gegebenenfalls auch eine Kopfbedeckung sind ratsam, wenn im Mai die Sonne bereits vom Himmel brennen sollte. Dazu ergänzt Alina Buchner den Hinweis: „Bei schlechten Witterungsbedingungen müssen wir die Arbeitseinsätze leider absagen.“

Naturfreunde und -freundinnen, die an einem der Einsätze teilnehmen möchten, können sich unter diesen Telefonnummern anmelden: Katrin Hänze (0157/73 68 05 45), Alina Buchner (0157/73 68 05 03).

Termine der Mitmachaktionen im Mai:

Mittwoch, 4. Mai, 9 bis 12 Uhr, Naura, Weinberg - Vor Reiterhof (Kunitzer Straße)

Montag, 9. Mai, 9 bis 12 Uhr, Poxdorf - Parkplatz am Spielplatz, vor der Dorfstraße 29

Dienstag, 10. Mai, 9 bis 12 Uhr, Röttelmisch - Ortsmitte, am „Kreisel“ vor dem Landhotel

Samstag, 14. Mai, 9 bis 12 Uhr, Golmsdorf - Ortsausfahrt Richtung Löberschütz

Dienstag, 17. Mai, 9 bis 12 Uhr, Naura, Weinberg - Vor Reiterhof (Kunitzer Straße)

Donnerstag, 19. Mai, 16 bis 19 Uhr, Rabis, Am Fraitsch - Kreuzung südlich des Fraitsch

Samstag, 21. Mai, 9 bis 12 Uhr, Jenalöbnitz - Ortsausfahrt Richtung Löberschütz, am Wasserwerk

Montag, 23. Mai, 16 bis 19 Uhr, Törpla - Ortsausfahrt Richtung Gösen

Mittwoch, 25. Mai, 9 bis 12 Uhr, Petersberg - Brücke über die Wethau zwischen Petersberg und der Stünzmühle