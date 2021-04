Im Reich von Wasserfrosch und Bienenfresser

Königshofen/Jena. Naturschutzbund Thüringen startet Projekt zur Verbesserung von Lebensräumen in alter Tongrube bei Königshofen

Eine alte, nicht mehr genutzte Tongrube bei Königshofen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Naturparadies entwickelt. Als „ein Reich für Bienenfresser, Kiebitz, Laubfrosch und weiteren seltenen Tier- und Pflanzenarten“, beschreibt es der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen. Dieser Lebensraum soll nun mit einem von der Europäischen Union und dem Land Thüringern geförderten Naturschutzprojekt, aufgewertet, gepflegt und für die Zukunft gesichert werden.

„Was zunächst wie eine Wunde in der Landschaft anmutet, kann für den Natur- und Artenschutz sehr hohes Potenzial darstellen. Durch vielfältige Strukturen werden aufgelassene Abbaugebiete oftmals schnell wieder durch zum Teil hoch spezialisierte, seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten besiedelt“, erklärt Claudia Chladek, die Koordinatorin des Projektes „Tongrube Königshofen”. Das ehemalige Abbaugebiet befindet sich nordöstlich von Eisenberg zwischen Königshofen und Buchheim. Dort sei bis vor einigen Jahren Ton abgebaut worden. Seither entstanden vielfältige Lebensraumstrukturen wie Grubengewässer, Steilabbruchkanten, Rohbodenstellen sowie extensive Gehölz- und Wiesenstandorte.

Den Erhalt sensibler Biotope sichern

Diese Aufnahme von Bienenfressern in der Kiesgrube Zschorgula stammt vom Fotowettbewerb „Zuhause im Saale-Holzland“ der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland. Foto: RAG / Tom-Niklas Fröhlich

„Sie wurden unter anderem von seltenen Vogelarten wie Flussregenpfeifer, Bienenfresser, Steinschmätzer, Gelbspötter, Braunkehlchen, Kiebitz und Wiesenpieper besiedelt. Auch die gefährdeten Amphibienarten Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch fanden hier ihren Lebensraum“, heißt es weiter.

Als 2015 mit der Verfüllung der Grube begonnen wurde, seien viele dieser sensiblen Lebensräume bedroht gewesen. Die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe habe das Gebiet daraufhin erworben und konnte es somit vor der Verfüllung retten. Um das Abbaugebiet wieder aufzuwerten, hat der Nabu Thüringen nun ein neues Projekt gestartet.

Das ENL-Projekt werde von der Europäischen Union und dem Land Thüringen über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) gefördert und sei auf eine Laufzeit vom April 2021 bis Ende Oktober 2022 angelegt. Die Abkürzung ENL steht hierbei für das Programm „Förderung von Vorhaben zur Entwicklung von Natur und Landschaft“.

Zusätzliche Unterschlupfe und Nistmöglichkeiten

„Wir wollen in den Bereichen, in denen die Grube schon teilweise verfüllt wurde, weitere Kleingewässer für Amphibien anlegen. Zudem sollen offene Steilhänge von Gehölzen freigestellt werden, um für die farbenprächtigen Bienenfresser oder Uferschwalben Nistmöglichkeiten zu bieten“, erläutert Claudia Chladek. Als Nistplatzhilfe für den Steinschmätzer seien zusätzliche Steinhaufen geplant, die auch Reptilien und Kleinsäugern als Unterschlupf dienen können. Um im Gebiet das erneute Zuwachsen durch Gehölze zu verhindern wird der Nabu Thüringen im Rahmen des Projektes einen festen Weidezaun um das Gebiet bauen. In Zukunft soll das ehemalige Abbaugebiet extensiv beweidet werden. Weidetiere sollen so den Gehölzaufwuchs im Zaum halten.