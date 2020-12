Im Saale-Holzland digitale Gottesdienste als Alternative

„Die aktuelle Infektionsentwicklung bringt es mit sich, dass wir in diesem Jahr in Bobeck und Albersdorf, Bürgel und Thalbürgel, in Graitschen, Poxdorf und Taupadel, in Hohendorf, Rauschwitz und in Serba keine Christvespern live und auch kein Krippenspiel anbieten können.“ Darüber informiert Pfarrer Eckhard Waschnewski.

Diese Entscheidung sei den Gemeindekirchenräten nicht leicht gefallen. „Aber gegenwärtig geht es vor allem um die Gesundheit aller und darum, dass wir gemeinsam in unserem Land die Corona-Pandemie bald überwinden“, betont der Pfarrer.

Alternativ angeboten werden sonntags, 17 Uhr, digitale Gottesdienste per Video oder als Telefonkonferenz. Dieses Angebot gilt auch für Heiligabend, die zwei Weihnachtstage, für Silvester und Neujahr sowie an den Sonntagen im Januar. Eine digitale Christvesper für Kinder und Familien wird am Heiligabend ab 16 Uhr und ab 17 Uhr angeboten.

Die Feier der Christnacht ab 22 Uhr wird ebenso online und per Telefon offeriert. Diese Angebote finden in Direktschaltung statt und sind keine Aufzeichnung. Sie alle werden unmittelbar vom Pfarrhaus Bürgel aus gesendet.

Wer daran teilnehmen möchte, wird gebeten, sich zuvor telefonisch im Pfarramt Bürgel zu melden unter der Nummer 036692/222 10 oder per E-Mail an buergel.pfarramt@t-online.de. Die Teilnehmer erhalten einen digitalen Zugang. Dieser verfügt über eine Kapazität von gleichzeitig 100 bis 300 Teilnehmern. Bei größerem Bedarf wird das Angebot zu je unterschiedlichen Uhrzeiten am Tag offeriert.