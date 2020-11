Im zweiten Anlauf den Weihnachtsbaum für Eisenberg gestiftet

Um kurz nach halb neun Uhr morgens trafen am Mittwoch, 25. November, der Schwerlastkran und ein Tieflader der Firma Schwerlast Weise aus Mörsdorf vor dem Haus einer Familie in Eisenberg ein. Denn schwere Technik war von Nöten, um die rund zwölf Meter hohe Nordmanntanne im Garten der Familie, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, zu fällen.

„Wir haben sie 1993 hier gepflanzt, damals war das Bäumchen vielleicht einen Meter hoch“, erzählt der Hausherr. Doch 27 Jahre später hat die Nordmanntanne eine stattliche Größe erreicht, zu hoch für den Geschmack der Familie. „Der Baum nimmt uns einfach zu viel Licht, man kann ja überhaupt nicht mehr richtig aus dem Fenster schauen.“

Also hatte man bereits im vergangenen Jahr bei der Stadtverwaltung angefragt, ob nicht ein Weihnachtsbaum gebraucht würde. „Damals hatten sie leider schon einen, aber der Marktmeister hat versprochen, uns für das kommende Jahr vorzumerken.“

Am Kran aus dem Garten geschwebt

Und so sind am Mittwochmorgen gleich mehrere Männer damit beschäftigt gewesen, den Baum heil vom Garten der Familie bis zum Marktplatz nach Eisenberg zu transportieren. Bevor die Kettensäge zum Einsatz kam, hatte der Schwerlastkran die Tanne mit Haken und Seil gesichert. Später hob der Kran den Baum auf den Tieflader, der ihn zum Marktplatz fuhr.

„Jetzt kommt schon ein bisschen Wehmut auf“, sagten die Besitzer, als ihr Baum am Kran aus dem Garten schwebte. Aber sie seien der Stadt dankbar, denn den Aufwand für die Fällung hätten sie privat gar nicht stemmen können.

„Was für ein wunderschöner Baum“, staunte Heidi Seifarth aus Gera, die am Vormittag zufällig in Eisenberg unterwegs gewesen ist, als der Baum am Markt aufgestellt wurde. „So einen hätte ich auch gerne“, sagte sie augenzwinkernd.

Präzisionsarbeit war gefragt, um die Tanne per Schwerlastkran in die dafür vorgesehene Halterung zu zirkeln. Gut einen Meter tief muss der Baum verankert werden, damit er sicher steht. Und auch die Eisenberger Familie, die die Nordmanntanne so viele Jahre hat wachsen sehen, will „ihren“ Baum noch einmal im Lichterglanz erleben: „Wenn wir mal auf dem Steinweg unterwegs sind, dann schauen wir ihn uns bestimmt einmal an.“