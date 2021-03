Immer mehr Jugendliche im Saale-Holzland krankenhausreif betrunken

Eisenberg/Erfurt. Die Zahl vollstationärer Behandlungen von Heranwachsenden aufgrund von Alkohol hat sich im Saale-Holzland in fünf Jahren mehr als verdoppelt.

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde die Polizei zu einem ungewöhnlichen Vorfall in Petersberg, einem Nachbarort von Eisenberg, gerufen. Mitte Dezember 2020 hatte dort ein 19-Jähriger mehreren Minderjährigen Hochprozentiges verabreicht. Getrunken wurde buchstäblich, bis der Arzt kommt, denn einige der Kinder und Jugendlichen waren laut Polizei teilweise so stark alkoholisiert, dass mehrere Rettungswagen angefordert werden mussten. Die Betroffenen wurden zwar nach der Untersuchung ihren Eltern übergeben und für den 19-Jährigen war eine Anzeige die Folge, doch nicht immer gehen Alkohol-Exzesse bei Heranwachsenden im Saale-Holzland-Kreis so glimpflich aus.