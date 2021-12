Impfen ohne Termin in Eisenberg

Wie am vorigen Samstag findet auch in dieser Woche Samstag im Depot von Funke Medien Thüringen in Eisenberg ein Impfaktion ohne Termin statt.

Eisenberg. Impfaktionen gegen Corona am Samstag.

Zu Impfaktionen ohne Termin wird an diesem Samstag, 11. Dezember, wieder in Eisenberg eingeladen.

Wie schon am vorigen Samstag können sich Menschen aus der Region im Logistikdepot von Funke Medien Thüringen in der Bahnhofstraße 15 in der Zeit von 12 bis 18 Uhr gegen Corona impfen lassen mit Biontech oder Johnson & Johnson. Impfen ohne Termin ist am Samstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr auch in der Arztpraxis Dr. Liebetrau in der Hohe Straße 5 in Eisenberg möglich.